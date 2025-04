El Ayuntamiento de Madrid se adhiere al recurso de Fiscalía en el caso mascarillas, anuncia Almeida

"Nunca he dado una instrucción a los servicios jurídicos", asegura el alcalde sobre el fallo relativo al ático de González Amador

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se va a adherir al recurso de Fiscalía en el caso mascarillas, anuncia Almeida, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde los pasillos del Palacio de Cibeles, mismo anuncio que minutos antes había hecho la portavoz socialista, Reyes Maroto.

"Estamos estudiando la sentencia y los servicios jurídicos en principio lo que van a hacer es adherirse al escrito que va a presentar el fiscal", ha avanzado Almeida.

Es la decisión de los servicios jurídicos que se le ha comunicado a Almeida dado que él no tiene "ningún tipo de influencia", ha remarcado. "No hago y no interfiero en las decisiones que tienen los servicios jurídicos del Ayuntamiento", ha reiterado.

Sobre otra sentencia, esta vez no recurrida, la de las obras en la vivienda de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Almeida ha contestado que se tomó esta decisión igualmente por los servicios jurídicos, "a quienes les corresponde estudiar las sentencias y determinar si pueden prosperar o no los recursos".

"Nosotros no le decimos a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en función de un criterio político si tienen o no tienen que recurrir, nosotros respetamos sus decisiones y nunca he dado una instrucción a los servicios jurídicos. Lo que he dejado siempre claro en todas mis declaraciones es que los servicios jurídicos tienen plena autonomía para decidir lo que se recurre y lo que no se recurre porque confío en la capacidad profesional", ha contestado.

Almeida está seguro "de que hay algunos que preferirían dar instrucciones y criterios políticos pero aquí no se hace como en el gobierno de España. Aquí no se destituye como se destituyó un abogado del Estado en el gobierno de España por no seguir un criterio político y no seguir un criterio jurídico", ha lanzado.