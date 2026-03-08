El Ayuntamiento de Madrid convoca su premio de poesía Francisco de Quevedo, dotado con 10.000 euros

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado su premio de poesía Francisco de Quevedo en su edición de 2026, dotado con 10.000 euros, para "dinamizar la creación poética dentro del municipio mediante el reconocimiento a una obra publicada en 2025, escrita en lengua castellana, que destaque por su calidad y excelencia".

El certamen está abierto a obras de este género literario con independencia de su temática y tratamiento lingüístico, siempre que su autor o autora haya nacido en Madrid o, a juicio del jurado, tenga una especial vinculación con la ciudad.

Así lo recoge el decreto firmado por la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, en el que se aclara que el premio no podrá ser dividido excepto en el caso de obras escritas conjuntamente por dos autores. Tampoco podrá concederse a título póstumo.

Estarán excluidas las obras cuya primera edición sea anterior a 2025 o posterior a dicho año. En este sentido, se considerará como fecha de publicación la que aparezca en la página de créditos. En caso de que no venga indicada expresamente, se adoptará la que figura en el depósito legal y, en su efecto, la que aparezca en el copyright.

También quedarán excluidas las antologías que constituyan una selección de fragmentos de obras ya publicadas en forma de libro o las obras colectivas en las que participen más de tres autores. Por supuesto que el certamen excluye las obras generadas por programas de inteligencia artificial, incluso aunque se haya empleado solo en alguna de las fases del proceso de escritura.