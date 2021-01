Ayuntamiento de Madrid convocará 300 nuevas plazas de Policía Municipal y pide al Gobierno que quite tasa de reposición

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid lanzará próximamente una nueva prueba selectiva para incorporar a 300 agentes municipales más, al tiempo que ha pedido al Gobierno central que elimine la tasa de reposición para poder incorporar a más policías.

Tras asistir a la entrega de despachos de la 51 promoción de la Policía Municipal, el alcalde ha hecho una reivindicación de los servicios públicos y ha mostrado su "total y absoluto apoyo" a este Cuerpo Local "para dotarles de todos los medios materiales posibles".

"Tenemos una deuda impagable con ellos, especialmente con los últimos tiempos. Hagamos todos los esfuerzos para estar a la altura de la ejemplaridad y profesionalidad de la Policía Municipal", ha añadido.

El primer edil matritense ha anunciado que se convocará pronto un nuevo proceso selectivo para dotar de más plazas de la Policía Municipal "para seguir asegurando la convivencia de los madrileños y no hay nada mejor, porque no hay mejor policía en España y en Europa, de la que estamos orgullosos".

El regidor madrileño también ha aprovechado la ocasión para pedir al Ejecutivo de la Nación que elimine la tasa de reposición de servicios de seguridad y emergencias introducida en los Presupuestos Generales del Estado porque sin esta tasa podrían cubrir todas las pendientes en Policía Municipal.

"Les pido que entienda que los equipos de seguridad y emergencia son fundamentales, que han soportado una situación agotadora y en ese sentido es fundamental eliminar esa tasa de resolución. Estamos yendo al límite de reposición y con agilidad, pero no tanto como quisiéramos", ha manifestado.

REFUERZO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Almeida también ha hablado del refuerzo del dispositivo de seguridad que comienza hoy para vigilar el confinamiento de determinadas zonas básicas de salud. Para ellos se destinas 218 agentes para controles, apoyados por drones. "Pero no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano. La responsabilidad individual es importante porque es difícil de controlar. Hay un desgaste emocional y físico y seguimos sin bajar la guardia", ha dicho.

En este sentido, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recordado que Madrid es una ciudad grande, numerosa y compleja por lo que resulta "difícil" controlar la normativa antiCovid por parte de la Policía Municipal, por lo que ha pedido "más apoyo y coordinación" de la Policía Nacional.

"Es más importante que nunca ya no solo que se controle, sino también que se vigile que no se produzcan fiestas. Depende gran parte de la responsabilidad individual, que todos nos concienciemos en cumplir las normas. Mucha gente se está muriendo y contagiando y depende de todos. No podemos poner un policía tras cada ciudadano, ni inspeccionar las casas. Es imposible. Tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad", ha concluido.

ENTREGA DE DESPACHOS

Almeida y Villacís han presidido esta mañana la entrega de nombramientos y acatamiento a la Constitución de la 51ª promoción de Policías Municipales de Madrid. Formada por 111 agentes, prestará servicio de forma inmediata en diversas unidades integrales de distrito (UID) de toda la ciudad para incrementar la seguridad de los madrileños.

En el acto, celebrado en el patio central de la Jefatura de la Policía Municipal para reducir los riesgos dada la situación sanitaria actual, han estado presentes también la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz; el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Hernández; el director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez; y el comisario general de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, además de los familiares de los nuevos agentes.

"Es un orgullo y agradecimiento porque buena parte de vuestra formación la tuvisteis que realizar en los tiempos más duros y adversos a los que se ha enfrentado la ciudad en su historia reciente, con un estado de alarma y una pandemia, y en los que demostrasteis una gran entrega y profesionalidad al servicio de todos los madrileños, que es lo que siempre ha caracterizado a la Policía Municipal", ha dicho el regidor.

Y ha subrayado que "esta vocación de servidores públicos la vais a trasladar ahora a vuestros distritos de destino, donde estoy seguro de que vais a desempeñar vuestras funciones con la misma entrega y profesionalidad que ya habéis demostrado".

COMPROMISO FIRME CON EL CUERPO LOCAL

En este sentido, Almeida ha indicado el "compromiso firme" del Ayuntamiento de Madrid con la mejora de las condiciones laborales del Cuerpo, "aumentando la plantilla, como ya estamos haciendo con un nuevo proceso selectivo en marcha y proporcionando todos los medios materiales necesarios para que podáis desarrollar adecuadamente el trabajo".

Los agentes, que hoy han recogido sus despachos tras completar su formación en la academia y llevar a cabo sus prácticas, se distribuirán en 20 de las 22 UID del Cuerpo, siendo las ubicadas en Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Retiro, Carabanchel, Tetuán y Centro Norte las que más nuevos policías reciban para reforzar sus plantillas.

Los 111 agentes que componen la 51ª promoción, 96 hombres y 15 mujeres, han elegido destino en función del escalafón obtenido en el proceso selectivo y se incorporarán al turno de tarde.

El acto se ha celebrado al aire libre, en el patio central de las dependencias de la Jefatura de Policía Municipal, con el fin de reducir al máximo los riesgos de contagio. Ha contado con distancia mayor entre sillas de los invitados, obligatoriedad de mascarilla FFP2, que ha sido facilitada a quien no la llevara, duración reducida, entradas y salidas organizadas escalonadamente y aforo controlado. No obstante, al acabar el acto algunos agentes han manteado a otros celebrando así la entrega de actas. "Nadie ha ido más allá del estricto respeto al protocolo Covid", ha apostillado el alcalde.

