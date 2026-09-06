Ayuntamiento de Madrid destaca "esfuerzo extraordinario" en el Iberdrola Music para reforzar la movilidad en el entorno

Construcción del estadio para la residencia de Shakira en Madrid - Hugo Ortuno/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado este domingo el "esfuerzo extraordinario" realizado en el Iberdrola Music para reforzar la movilidad en el entorno en el marco de los conciertos que se van a celebrar de Shakira.

Lo ha expresado en declaraciones a los periodistas tras un concierto de la Banda Sinfónica municipal, después de que el Ayuntamiento de Getafe advirtiera de nuevas saturaciones de tráfico, además de alteraciones a los vecinos por los niveles de ruido y la "condena" a la movilidad en la zona norte de la ciudad.

Las condiciones en el entorno del recinto, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde pero accesible también desde Getafe, han provocado las quejas del Ayuntamiento getafense, que ha exigido al Consistorio de la capital y a la Comunidad de Madrid que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

"Realmente se ha hecho un esfuerzo extraordinario, un plan de movilidad, por supuesto reforzado la seguridad. Toda la gente que está preparando estos conciertos, los vecinos hace muchísimo tiempo, lo están haciendo con todo interés, son los primeros interesados en que esto sea un verdadero éxito", ha afirmado la delegada.

Así, ha subrayado que es una oportunidad para disfrutarlo, también para los vecinos de la zona, aunque comprende las molestias "cuando en cualquier barrio o cualquier distinto sucede algo que se sale de la vida cotidiana".