Ayuntamiento de Madrid espera recibir 500 millones en plusvalía para compensar la pérdida de ingresos de 350

Para Vox la mortis causa es un "impuesto inmoral a la muerte". "No podemos demonizar los impuestos" con los que se financian servicios, contesta Hidalgo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha cifrado en unos 500 millones de euros lo que se ingresa en el Ayuntamiento de Madrid por plusvalía, que servirá para compensar la pérdida de ingresos de 350 millones de euros a causa de la Covid-19, un equilibrio necesario para mantener la prestación de los servicios públicos.

La plusvalía ha sido debatida este lunes en la comisión del ramo. La concejala de Vox Aránzazu Cabello ha tachado de "impuesto inmoral a la muerte" por parte del Consistorio la plusvalía mortis causa. Hidalgo ha contestado que nadie como el Gobierno municipal lamenta los fallecimientos causados por el coronavirus pero cree que a la hora de hablar de gestión tributaria "hay que olvidarse de valoraciones morales".

La delegada coincide con la edil de Vox en que la plusvalía mortis causa es "un impuesto desfasado que hay que modificar de arriba a abajo por el Gobierno central" pero que con él, en términos generales, el Ayuntamiento "recauda más de 500 millones, que hacen que se financien importantes servicios públicos".

Hidalgo ha concretado que el número de autoliquidaciones de plusvalía ascendió a 105.246 en 2018, de las que el 37,3 por ciento fueron mortis causa. Un ejercicio después fueron 99.596, de las que 38.594 fueron mortis causa. En el presupuesto inicial de 2010 están previstas 99.623 autoliquidaciones, de las que se prevé que 38.398 sean mortis causa.

Hasta el 31 de mayo se han ejecutado 28.832 autoliquidaciones, de las que 9.839 fueron mortis causa. El importe total de las mortis causa ascendió en 2018 a 32,5 millones; a 45,9 millones en 2019 y la previsión de 2020 es de 41,8.

Tras escuchar estos datos, Cabello ha lanzado que la plusvalía "es un impuesto injusto porque alguien se compra una casa y por un triste fallecimiento los herederos que quieren seguir viviendo en ella tienen que pagar un impuesto al Ayuntamiento sobre la muerte". Es además "confiscatorio, como ha sido declarado por el Tribunal Constitucional, pero sólo para las transmisiones onerosas en las que ha habido un precio y el bien se ha transmitido con un decremento de valor".

La edil de Vox ha recordado que se ha instado a los ayuntamientos "a que no se les cobre a los contribuyentes por una ganancia no obtenida pero se les olvidó el mortis causa". Y ahora todo esto viene "aliñado con la tragedia del coronavirus, que en Madrid supone un incremento de 13.000 muertes de Covid".

"Dicen que no hay una previsión de incremento en el presupuesto pero esto es irreal. ¿Cómo no va a haber incremento del Impuesto sobre Transmisiones Mortis Causa cuando Madrid ha sido el foco de la epidemia?", se ha preguntado la concejala de Vox, que ha insistido en que este gravamen "no es moral", como "tampoco es de recibo que con una caída de ingresos de 269 millones traten de paliar esa caída con un impuesto injusto que grava la muerte".

Engracia Hidalgo ha puesto sobre la mesa algunas de las modificaciones en el sentido de tratar de objetivar la naturaleza del impuesto en base a la cuantía del valor catastral o si es una primera o segunda residencia. Y siempre tratando de que las bonificaciones lleguen al mayor número de familias posibles. "Pero no podemos demonizar los impuestos, que sirven para financiar los servicios públicos", ha defendido.

"Hoy, en el contexto económico que tenemos, donde los ingresos del Ayuntamiento van a bajar por encima de los 350 millones de euros, teniendo en cuenta que entraremos en recesión, por encima del 10 por ciento del PIB, es responsable mantener esos ingresos que permitan financiar los servicios públicos de todos los madrileños", ha alegado.