El Ayuntamiento de Madrid evaluará "de forma continua" la carpa de Bomberos en Matadero, que no supone un "error"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid evaluará "de forma continua" la carpa de los bomberos del parque 5 de la capital en Matadero mientras se rehabilita su parque, si bien el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado que esta decisión no supone "un error".

"Tomamos las mejores decisiones desde el punto de vista logístico. Nos comprometemos a dotar de las mejores instalaciones a los bomberos", ha indicado ante la prensa tras acudir a la presentación del nuevo Fiat 500 eléctrico en la Embajada Italiana.

Ha precisado que se trata de "una decisión adoptada en el área de Seguridad", y que el equipo de Gobierno lleva a cabo "una evaluación continua de la toma de decisiones, y si se produce un error se hace autocrítica". "El problema no es cometer un error, que esto no lo es, seguiremos en un escenario de evaluación permanente y si no son adecuadas, tomaremos decisión distinta", ha manifestado.

Ahora mismo se está acondicionando una parcela para dicho traslado, y en la instalación de una carpa en la parcela que depende del área de Cultura, Turismo y Deporte, capitaneada por Andrea Levy.

En septiembre de este años se abordó el asunto en la comisión de Patrimonio, como era preceptivo, y se informó favorablemente tras la misma. Tras ese informe han arrancado las obras para la instalación y el acondicionamiento de la carpa. El permiso para acoger este parque provisional se extiende desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 junio de 2024, fecha prevista para desmontar las instalaciones.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista pretende paralizar el traslado temporal de los bomberos del parque 5 a Matadero con una moción de urgencia que presentarán este miércoles en el Pleno de Arganzuela. Los socialistas advierten de que la instalación de la carpa implica talar "21 árboles sanos" y acometer obras en un ámbito de interés medioambiental como Madrid Río.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha tildado de "desfachatez" la "feliz idea de meter camiones de bomberos" en Matadero.