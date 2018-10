El Ayuntamiento de Madrid y la PDLI elaborarán una guía sobre feminismo en los medios de comunicación

Publicado 21/09/2018 14:32:16 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) elaborarán una guía práctica sobre feminismo en los medios de comunicación con las recomendaciones que salieron ayer del primer Encuentro sobre Feminismo, Medios e Igualdad, celebrado en CentroCentro, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Las periodistas asistentes ayer señalaron que la apuesta pasa porque la perspectiva de género esté presente en todo tipo de medios de comunicación. De hecho, a partir del 8 de marzo algunos periódicos han creado jefaturas específicas para abordar el periodismo con perspectiva de género.

La guía tendrá como una de sus principales columnas el lenguaje inclusivo, la precisión en los términos y palabras, la visibilización, el respeto a la autodeterminación de las personas y la necesidad de evitar los estereotipos.

El tratamiento informativo sobre la violencia de género fue uno de los ejes prioritarios. Se incidió en la necesidad de formar a las y los periodistas para que sepan cómo afrontar una noticia sobre los asesinatos machistas, con una selección de datos y calibrando qué testimonios sirven y cuáles no y elegir bien a quién se le da la palabra.

Las participantes abogaron por desterrar el relato de crímenes pasionales que todavía publican algunos medios cuando se trata de crímenes machistas. Otros argumentos fueron que prevalezca el análisis con la explicación del contexto de violencia en el que vivía la víctima.

Otras de las conclusiones tuvo que ver con el uso de las imágenes para generar la necesaria repulsa social, la necesidad de no revictimizar a las mujeres y narrar sus vidas, siempre que haya autorización y, sobre todo, de las que han logrado superar la violencia.

En cuanto a 'cómo informar con perspectiva de género y antirracista se comentó la responsabilidad que tienen las periodistas y subrayaron que cuando se trata sobre diversidad hay que acudir a estos colectivos como fuentes de información.

La directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación del área de Políticas de Género y Diversidad, Teresa Maldonado, despidió a las asistentes diciendo que ese encuentro "no es un punto y final sino un punto y seguido". Destacó que el "periodismo con perspectiva de género no es un periodismo de y para las mujeres. Es una realidad y nombrar y comunicar los hechos de forma adecuada es de justicia y es acabar con la desigualdad".