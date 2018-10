Ayuntamiento de Madrid replica a Rollán que el Palacio Valdés cumple con todas las condiciones para acoger a refugiados

Publicado 21/08/2018 13:31:59 CET

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones y actual alcalde en funciones de Madrid, Nacho Murgui, ha reiterado este martes que el conocido como Palacio Valdés de Tres Cantos, propiedad del Ayuntamiento matritense, "cumple con todas las condiciones exigibles" para acoger a refugiados e inmigrantes.

De esta manera ha respondido al vicepresidente regional, Pedro Rollán, que ha acusado esta mañana al Ayuntamiento de Madrid de no comprobar si el Palacio Valdés cumple la normativa vigente. Así, ha explicado que es una finca de uso forestal, medioambiental y educativo, "no residencial". "Según el Ayuntamiento de Tres Cantos este edificio no cumple con los requisitos que pretende llevar a cabo el Consistorio de Madrid", ha afirmado.

Pero poco después, en declaraciones a los medios, Nacho Murgui ha asegurado que el edificio ha sido puesto a disposición del Estado para atender esta situación de emergencia "y cumple con todas las condiciones de seguridad y físicas exigibles".

"Lo que estamos haciendo es cumplir todas las condiciones administrativas también, pero son unos trámites de carácter burocrático. Las condiciones el edificio las cumple, desde luego, y este tipo de actuación la estamos coordinando tanto con el Gobierno español como con la Unión Europea", ha insistido.

El edil madrileño considera que el acogimiento de refugiados e inmigrantes en el Palacio Valdés "una cuestión de derechos humanos y de responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid y de las administraciones públicas, que no pueden dar la espalda a este tipo de emergencias". "Y vamos a seguir trabajando en esta dirección porque es nuestra obligación", ha dicho.

Murgui ha recordado que muchas personas llegan a España y a Madrid "escapando de las guerras, abusos y persecución". "Los ayuntamientos, por su naturaleza en la atención directa al ciudadano está en la primera línea de acogida y desde luego este equipo de Gobierno no va a dar la espalda y va a destinar todos los recursos que tenemos y toda la voluntad política para acoger a estas personas tanto migrantes como personas refugiadas con la dignidad que merecen", ha concluido.