El Ayuntamiento de Madrid suma 60 nuevos bomberos conductores

Escenario del acto de bienvenida de los 60 nuevos bomberos conductores del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha sumado 60 nuevos bomberos conductores que, tras concluir su formación, tomarán posesión y se incorporarán en unos días a los 13 parques de este Cuerpo municipal.

El acto de bienvenida ha estado presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo.

"Hoy Madrid es más segura gracias a que 60 personas habéis decidido dar lo mejor de vosotros mismos", ha destacado el regidor. La edad media de estos 60 bomberos es de 35 años y entre ellos se encuentra una mujer.

El regidor ha destacado lo "esencial y determinante" que es el puesto al que acceden por ser capaces de "llevar esperanza cuando se produce un siniestro". Ha destacado, además, que el Cuerpo del Ayuntamiento de Madrid es la "élite" de España.

Es por ello que ha pedido que lleven el escudo de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid con "orgullo" y ha recalcado que estos profesionales estarán "en primera línea" y "donde más se necesita en los peores momentos posibles".

"De vosotros depende que se pueda llegar a tiempo, llevar a vuestros compañeros lo más rápido posible en situaciones desesperadas. Depende que el Cuerpo de Bomberos pueda seguir salvando vidas como hasta ahora", ha rematado.

AUMENTO DE PRESUPUESTO

Asimismo, Almeida ha destacado el "esfuerzo" del Gobierno local para dotarles de más efectivos, mejores equipamientos y medios para que desarrollen de mejor forma su labor.

Estas mejoras se han llevado a cabo por el incremento presupuestario que reciben: este año, por ejemplo, supone casi 50% más (205 millones de euros) que en el último presupuesto del anterior gobierno municipal (en 2019, entonces 138 millones).

De este modo, la plantilla de Bomberos ha aumentado un 9,7% respecto a 2019, con 413 nuevas incorporaciones desde que Almeida es alcalde, superando actualmente los 1.500 efectivos, que aumentarán hasta alcanzar los 1.750 bomberos.

En este sentido, esta misma semana, en el Debate del Estado de la Ciudad, el alcalde anunció la consolidación del aumento de las plantillas de los servicios de seguridad y emergencias con más de 2.000 nuevas incorporaciones en marcha, con procesos selectivos que en el caso de los bomberos se elevan a cerca de 300 plazas de nuevos efectivos, en el marco del Plan 10.000 de refuerzo progresivo de los servicios municipales esenciales. La última Oferta de Empleo Pública aprobada cuenta con 160 nuevas plazas para Bomberos de Madrid.

En materia de equipamientos e infraestructuras han destacado que continúan los trabajos de reforma y mejora en diferentes parques: al nuevo Parque 13º de Vicálvaro, puesto en marcha en el mandato anterior (7,2 millones), se suma el Centro Logístico de La Atalayuela, en Villa de Vallecas (5,9 millones), cuya segunda fase se aprobó ayer en Junta de Gobierno, con una inversión de 11,5 millones.

Se han culminado, además, diversas reformas de parques con una inversión de más de 47 millones de euros, entre ellas reformas integrales como las del Parque 5° (Usera, 14,3 millones), y otras igualmente ambiciosas como la que se ejecuta en el 9° (Fuencarral-El Pardo, 5,4 millones), además de la del Parque 12° (Latina), el 8° y la Escuela de Bomberos (Puente de Vallecas), el Parque 1° (Chamberí), el Pabellón Valencia y el CISEM (además de un proyecto de nuevo edificio, en el distrito de Hortaleza que mejorará la integración de los equipos municipales ante una emergencia).

El Ayuntamiento también ha adquirido nuevos equipamientos y mejores medios para los bomberos. A la de nuevos cascos, botas, equipos de protección, etc. en el anterior mandato, se une, en el actual cuatrienio, la adquisición de nuevos uniformes ligeros, trajes de parque y el nuevo contrato de suministro de vestuario, así como equipos de respiración autónoma, sistemas de detección NRBQ, cámaras térmicas o equipos de rescate, medios que refuerzan la capacidad técnica y la seguridad en las intervenciones.

También se está renovando su flota de vehículos, tras iniciar en el pasado mandato un plan operativo de actualización y ampliación (Plan Operativo de Flota de Bomberos 2019-2029) en diversas fases.