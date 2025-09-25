El Ayuntamiento de Madrid tendrá Presupuestos en 2026: "Nos tomamos muy en serio la ley"

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid tendrá Presupuestos en 2026 porque se toman "muy en serio la ley", ha lanzado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en un mensaje indirecto al Gobierno de Pedro Sánchez.

"La noticia, que no debería serlo, es que esta Administración, desde luego, presentará unos presupuestos y va a aprobarlos porque nos tomamos muy en serio la ley", ha declarado.

Sanz ha remarcado que "los presupuestos en democracia se presentan y se trata de alcanzar apoyos para llevarlos a cabo". "Este Ayuntamiento va a tener presupuestos el año que viene, como los ha venido teniendo a lo largo de todos estos últimos años, y serán unos presupuestos que incidan en lo que han sido las señas de identidad y que son una buena parte de la causa del éxito que en estos momentos tiene la ciudad, de la pujanza económica que tiene Madrid", ha declarado.

La también vicealcaldesa ha adelantado que serán "presupuestos inversores para seguir abordando esas grandes transformaciones urbanas e insistiendo en esas señas de identidad que son las de este equipo de Gobierno".