El Ayuntamiento mantiene el cantón de Montecarmelo, renuncia a la base del Selur y habrá un parque en la parcela

Archivo - Manifestantes con pancartas durante la protesta para exigir al Ayuntamiento que construya su cantón lejos de colegios y viviendas, a 14 de abril de 2024, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Vecinal de Montecarmelo y Plataforma No al - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid mantiene el cantón de limpieza en Montecarmelo, renuncia a la base del Selur y se recafilicará la parcela para que una parcela se destine a un futuro parque, con carril bici y otras dotaciones, ha confirmado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Las mismas fuentes han insistido es que resulta completamente falso que el Ayuntamiento renuncie a la construcción del cantón de Montecarmelo, es decir, que la posición del Consistorio "sigue siendo la misma que ha venido expresando el delegado, Borja Carabante" en la línea de que "se construirá el cantón de limpieza para poder prestar un servicio de calidad en el barrio y dignificar las condiciones de los trabajadores", unido a que "no se ejecutará la base del Selur".

El concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo y concejal delegado de Limpieza, José Antonio Martínez-Páramo, ha hecho un anuncio en el Pleno, aunque manteniendo de fondo la permancia del cantón en Montecarmelo. "El Ayuntamiento de Madrid ha tomado una decisión que va en línea de lo que llevan año y medio, dos años solicitando los vecinos y que a la par también satisface las necesidades de las operaciones de limpieza que requiere un barrio como el de Montecarmelo", ha comenzado.

En la decena de reuniones mantenidas con la Plataforma No al Cantón siempre ha surgido una cuestión recurrente por el que para la vecindad "no sería problema la instalación de limpieza siempre que fueran carritos de limpieza y vestuarios", es decir, "que no haya muelles de carga, puntos limpios, maquinaria, vehículos pesados, instalaciones que generen ruidos y molestias".

Tras insistir en la "necesidad imperiosa de prestar un servicio esencial en Montecarmelo como que estén los operarios de limpieza o barrenderos en las calles de Montecarmelo, que se puedan cambiar en las calles próximas donde tienen que limpiar, y también hacerlo compatible con las peticiones de los vecinos", Martínez Páramo ha declarado, tirando de retórica, que "el Ayuntamiento de Madrid renuncia a la instalación del Selur en Montecarmelo".

Se renuncia así a "instalar cualquier tipo de maquinaria, a la instalación del silo como también pedían los vecinos y a plazas de aparcamiento --quedan únicamente veinte para vehículos medianos--, renuncia a la instalación de cualquier tipo de compactadora, a la instalación de los muelles de carga, tampoco habrá ningún punto limpio".

"Por todo ello, única y exclusivamente van a quedar unas instalaciones de limpieza que van a dar cobertura única y exclusivamente a los 30 operarios que limpian Montecarmelo y también Mirasierra porque es una unidad conjunta. Tendrá vestuarios, carrito, almacén y las susodichas 20 plazas", ha explicado.

UNA ZONA VERDE

Martínez Páramo ha detallado que se va a recalificar toda la parcela, excepto la huella donde irá esta instalación de limpieza para los 30 operarios, con el fin de calificarla como zona verde.

Ya está en ejecución un proyecto valorado en 2 millones de euros, un parque, "para que en un futuro quien venga no pueda ampliar ahí". "Creo que se va a dar satisfacción a las necesidades de los vecinos porque esto nos lo han planteado ellos varias veces y el Ayuntamiento de Madrid va a poder prestar el servicio que debe prestar en Montecarmelo con los 30 operarios que van a estar ahí limpiando. Las obras en sí no se pueden parar, pero se van a cambiar", ha puntualizado.

LOS VECINOS ACUSAN AL GOBIERNO DE ALMEIDA DE "MENTIR"

Durante la sesión plenaria, uno de los portavoces de la plataforma vecinal No al Cantón de Montecarmelo y de la asociación vecinal del barrio, Vicente Sánchez, ha señalado a Europa Press que lo dicho por Páramo durante el Pleno "es mentira".

"Miente desde hace tres años", ha asegurado, para criticar que "no haya ningún compromiso por escrito" y que solamente les hiciesen caso cuando el tema del cantón pasó a estar "judicializado". "Las mentiras se cogen muy fácil", ha advertido Sánchez durante su turno de palabra.

ALMEIDA: "SOLO VESTUARIOS"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha venido insistiendo en que el cantón de Montecarmelo serán solo "vestuarios". "Va a haber vestuarios, un lugar que va a dignificar las condiciones de los trabajadores", contestaba a la prensa a finales de febrero.

Almeida reiteraba que "ni va a ser una planta de tratamiento de residuos, ni va a ser un trasiego de camiones de la basura, ni va a ser un trasiego de vehículos constante". "Lo que va a ser es que los trabajadores van a poder ver dignificadas sus condiciones, van a estar más cerca del lugar donde tienen que hacer su trabajo y van a estar en condiciones de prestar un mejor servicio a todos los vecinos de Montecarmelo", ha afirmado.

De la misma manera se ha expresado Carabante cuando ha reiterado que se trata de un "pequeño cantón" en Montecarmelo, que ha sido "reducido al mínimo". "Los vecinos nos señalaron que redujéramos al mínimo la instalación, la hemos reducido al mínimo poniéndose sólo unos vestuarios, unas pequeñas oficinas administrativas y un pequeño almacén para que tengan los carritos. Lo hemos reducido a su máxima expresión", remarcaba.