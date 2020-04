El Ayuntamiento de Móstoles anuncia una reducción de sueldo del 10% a los miembros de la corporación

MÓSTOLES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado una reducción del sueldo de los concejales de la corporación de un 10 por ciento anual, el importe irá a parar a Servicios Sociales que lo destinarán a ayudar a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad.

"Esto permitirá paliar y contrarrestar los efectos de la situación que estamos viviendo", han asegurado desde el Gobierno local (PSOE y Podemos), explicando que han llegado a un acuerdo entre fuerzas de izquierdas, incluyendo a Más Madrid Ganar Móstoles.

Para la oposición ha sido una sorpresa puesto que "nadie les ha comunicado nada", según sostienen, "ni se han puesto en contacto con ellos para contarles que se fuera a tomar esta medida"; con la que, por otro lado, tanto PP, como Cs y Vox, aseguran, están de acuerdo.

Sin embargo, se quejan desde estas formaciones de que se les haya apartado de forma "intencionada", cuando se les han demostrado al equipo de Gobierno una "lealtad institucional fuera de toda duda" desde el inicio de la crisis sanitaria.

Desde estos grupos municipales han subrayado a Europa Press que se han puesto a disposición del Ejecutivo local, "apoyando" las medidas que tomaba el equipo de Gobierno y "aportando ideas" con el objetivo de intentar paliar en la medida de lo posible las consecuencias del Covid-19.

Por eso, la portavoz del PP, Mirina Cortés, ha dicho que este anuncio solo persigue el "lavado de imagen" del Gobierno de izquierdas de la nación, "que se ha mostrado incapaz de implantar soluciones eficaces a los ciudadanos, a la empresas, pymes, autónomos y sanitarios".

Además, ha recordado que existe un acuerdo plenario adoptado por unanimidad del Pleno para la bajada de los salarios de los cargos públicos, el cual "aún no se ha ejecutado". El acuerdo al que hace referencia Cortés es el del pasado 24 de octubre en el que se aprobaba devolver a las retribuciones de los cargos públicos electos y funcionarios eventuales de libre designación a los "mismos niveles que tenían con la anterior Corporación".

Esto significaba la eliminación del incremento salarial que se llevó a cabo cuatro meses antes, en junio de 2019 (el cuál fue aprobado, pero con los votos en contra de Podemos y Vox) y que suponía un 16,75 por ciento más para la primera edil; un 10,60 por ciento más para el primer teniente de alcalde y los portavoces de los grupos políticos; y un 10,26 por ciento más para los concejales con delegación.

Por eso, para Vox la de hoy es una medida "insuficiente y populista", y califica de "acto vergonzoso" el que se intente "sacar partido político en plena crisis".

En la misma línea, desde Ciudadanos han criticado la "unilateralidad" de los partidos de izquierda, insistiendo en que "no deberían escudarse en que no necesitan sus votos para sacarla adelante y dejarnos fuera e impedirles participar activamente", quejándose de que "no les tengan en cuenta".