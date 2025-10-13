El Ayuntamiento niega "caos" en la movilidad urbana y defiende el refuerzo de la EMT durante las obras

Archivo - El segundo teniente de Alcalde de Madrid, Borja Carabante, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha negado este lunes que se haya "producido el caos que vaticinaba la izquierda" en materia de movilidad en la ciudad durante el primer mes de tráfico habitual este curso y ha defendido el refuerzo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en este contexto.

"No se ha producido porque hemos reforzado el servicio de transporte público, en este caso a través de la EMT", ha puesto en valor Carabante en declaraciones a los medios de comunicación.

El delegado ha escudado su postura en medidas como evitar las ocupaciones de la vía pública con labores de mantenimiento que supusieran cortes en carriles del entorno de otras obras. Además, ha indicado que esta gestión se ha coordinado con la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha expuesto que, a lo largo de este mes, ha habido, aproximadamente una reducción del tráfico "entre el 1% y el 1,5%", a lo que sigue un incremento de viajeros de la EMT entre el 10% y el 12%, según el delegado. "Estamos en datos de 1.900.000 personas todos los días frente al millón y medio que no alcanzaba en el año 2019", ha explicado.

Carabante ha vaticinado que, a partir de diciembre, "como consecuencia de la finalización de innumerables obras", la situación del tráfico mejorará "porque habrá menos ocupaciones" de la vía pública.

"Se levantará ya la ocupación de María de Molina, se acabarán ya las obras de la línea 6, se acabará también la estación de Santiago Bernabéu y, por tanto, ocupaciones importantes en la ciudad de Madrid se van a ver levantadas y eso va a mejorar la fluidez del tráfico sin ninguna duda", ha concluido.