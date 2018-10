El Ayuntamiento no da por cerrada la investigación abierta por el desvío de fondos del IAM tras el cese del subdirector

Actualizado 26/01/2017 14:38:54 CET

Las conclusiones de la investigación no tardarán más de una semana o diez días

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no da por cerrada la investigación que se ha abierto por el supuesto desvío de fondos del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) aunque ya se haya cesado a su subdirector, ha informado este jueves la portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Si creemos que con el cese del subdirector la cuestión está cerrada, entonces no habríamos abierto una investigación interna por la inspección de servicios y no diríamos que en función de las conclusiones de la investigación tomaríamos medidas", ha señalado.

La edil ha expuesto que para tomar medidas primero "hay que saber lo sucedido". "Está abierta la investigación. Nos comprometimos a actuar de manera urgente y tajante con este cese y con cesar los pagos que se enmarcan en ese contrato", ha apuntado.

Hasta el momento se ha ejecutado de ese contrato un monto total de 388.000 euros. "No se garantiza ninguna actuación más en ese contrato hasta terminar de ver lo ocurrido", ha expuesto la concejala. El "cese inmediato" del subdirector del IAM responde a una "mala praxis" en su cargo. Las conclusiones de la investigación no tardarán más de una semana o diez días. Por último, Maestre ha contestado que no le consta que "nadie del equipo de Gobierno haya formado parte de ello".