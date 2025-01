El Ayuntamiento no presupuesta en este 2025 el centro de mayores de Aluche pero se abre a estudiarlo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no ha presupuestado en este ejercicio el centro de mayores y de día propuesto en el número 270 de la calle Camarena, en el barrio de Aluche del distrito de Latina, pero se abre a estudiarlo una vez que la parcela quede libre, ha trasladado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo.

El portavoz socialista en el distrito, Pedro Barrero, ha llevado este requerimiento a la comisión después de que el Pleno de Latina aprobara por unanimidad instar al área de García Romero a la construcción de este equipamiento en un barrio con más de 19.000 personas mayores de 65 años entre sus 70.000 vecinos y que "no tiene ni un solo centro de día ni un solo centro de mayores municipal".

"En este próximo ejercicio presupuestario no está incluido este centro mayores. Tenemos incluidos otros pero este en concreto no", ha contestado la delegada, que ha descrito como "abierto" el plan de equipamientos y muestra de ello ha sido la inclusión del centro Las Rosas en el pasado mandato. "Se pueden incluir otros siempre que tengamos una petición razonada del distrito y del área de Servicios Sociales. Por nuestra parte no tendríamos ningún problema en incorporarlo", ha asegurado la concejala.

El socialista ha puesto el foco en esta parcela dotacional deportiva de la calle Camarena, donde son constantes "los incumplimientos de los compromisos urbanísticos", una parcela que incluye un aparcamiento anexo. "Esta parcela actualmente está okupada de forma ilegal y privada por el aparcamiento de un supermercado", ha descrito.

APOYO, TAMBIÉN DEL PP, EN 2017, 2018, 2019, 2021 Y 2024

La parcela, ha recordado Pedro Barrero, "ha sido objeto de acuerdos plenarios apoyados por el PP en 2017, 2019, 2021 y el último en marzo de 2024 para cambiar su uso y construir un centro de día y un centro de mayores en el barrio de Aluche".

"Sin embargo, bajo el gobierno del PP hemos visto cómo se ha gestionado más rápidamente la construcción de pisos de lujo en el ámbito en lugar de atender las necesidades de los vecinos de Aluche", ha condenado el edil del PSOE.

Barrero ha preguntado a la bancada 'popular' "si alguien se imagina que una capital de provincia como Cuenca, Segovia o Ávila no tuviera ni un solo centro de mayores o de día cuando esas capitales de provincia tienen menos población que el barrio de Aluche pero tienen una media de cinco centros de día municipales cada una".

El edil ha añadido que no sólo no hay presupuesto para este equipamiento en 2025 sino que tampoco se han hecho las debidas gestiones para el cambio de uso de parcela. También ha recordado que el PSOE presentó una enmienda al presupuesto en este sentido pero fue rechazada por el PP.

Paloma García Romero ha recordado al edil Barrero que en 2022 el Ayuntamiento completó el centro municipal de mayores Margarita Salas, también en Latina, con una inversión de 3,8 millones de euros, además del centro municipal en construcción en Parque Europa, con una inversión de 7 millones de euros.

También ha destacado que "a 500 metros en la misma calle Camarena hay un centro de mayores que corresponde a la Comunidad de Madrid, es decir, que en la actualidad los mayores no tienen un centro municipal pero sí uno de la Comunidad, de modo que sí cuentan con un equipamiento que puedan utilizar perfectamente".

"Yo me comprometo a estudiarlo", ha afirmado Paloma García Romero, siempre que la parcela quede libre, se determine qué ocurre con ese aparcamiento y se cambie el uso.