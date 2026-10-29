El Ayuntamiento no renuncia a instalar el árbol en Sol, aunque sea tarde: "No sería justo robar la Navidad a Madrid"

Archivo - Montaje del árbol de Navidad en la plaza de Cibeles - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no renuncia a instalar el árbol en Sol, aunque sea tarde, porque por la acampada "no sería justo que le robaran su Navidad a los madrileños, como ya están robando esa plaza a todos los ciudadanos".

Así se ha expresado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha insistido que desde el Gobierno municipal no renuncian a instalar el árbol, aunque sea tarde. A pocos metros, en la plaza de Cibeles, ha comenzado la instalación del árbol de la Navidad.

"Vamos a hacer todo lo posible para que ese árbol se pueda instalar, aunque sea más tarde, pero que podamos hacer esa instalación y que la Puerta del Sol celebre la Navidad como la celebra todos los años", se ha comprometido.

La portavoz municipal ha resaltado que se trata del "centro neurálgico, no de Madrid sino de toda España, especialmente en esta época navideña". Sanz espera que Sol "pueda recuperar la normalidad lo antes posible para hacer la instalación de ese arbolado".

Si no fuese así adoptarían "todas las actuaciones oportunas en el ámbito jurídico". "Es el que el que nos queda si no se tomaran decisiones para levantar esa acampada", ha apostillado, para reiterar que las competencias no residen en lo que afecta a la acampada de Sol a la Policía Municipal.

Este Cuerpo sí que ha interpuesto sanciones por consumo de alcohol y drogas ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales. "Y esta disposición de la Policía Nacional ante cualquier requerimiento que nos pueda hacer para ese posible levantamiento de la acampada, si así fuera necesario", ha remarcado la delegada.