El Ayuntamiento no tiene constancia de que el uso del edificio de Telefónica cambie tras su venta

Archivo - Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha afirmado este viernes que no tienen constancia de que el uso del edificio de Telefónica de la calle Gran Vía cambie tras su venta, indicando que tanto el Consistorio como la nueva propietaria del emblemático inmueble tienen que contribuir a garantizar su conservación.

Carabante ha explicado que, según la información de la que dispone el Ayuntamiento, el uso del inmueble se mantendrá, ya que el nuevo propietario lo alquilará a Telefónica. En este sentido, ha incidido en la importancia de que la propiedad cumpla con sus obligaciones de conservación.

"Es una de las joyas arquitectónicas que existen en la ciudad de Madrid, un icono arquitectónico, especialmente ahí en esa calle tan simbólica de la Gran Vía", ha destacado.

El delegado ha recordado que se trata de un edificio dotacional y parte del patrimonio histórico de la ciudad, que actualmente alberga una pequeña tienda y las oficinas de la Fundación Telefónica.

Por ello, ha señalado que "todos tienen que poner de su parte" para garantizar que el inmueble mantenga su carácter de "icono" del patrimonio histórico y dotacional de Madrid.