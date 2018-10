El Ayuntamiento no ve necesario abrir un albergue para jóvenes turistas porque creen que la demanda está cubierta

Publicado 20/10/2018 10:13:35 CET

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no ve necesario abrir un nuevo albergue para jóvenes turistas porque estiman que la demanda está cubierta, apuntó la directora general de Infancia y Juventud, Paloma Catalina Zamora a una pregunta del concejal socialista Ignacio Benito.

Desde el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo consideran que el alojamiento para jóvenes turistas en Madrid es "adecuada" con la red de hostels privados a un precio asequible existente. La directora indicó que un estudio de HostelsWorld daba cuenta de la existencia de 509 camas en este tipo de establecimientos hace dos años.

En ese tiempo ha aumentado la oferta pero la demanda es menor que la registrada en los años en los que estuvo en funcionamiento el albergue juvenil municipal de Mejía Lecquerica, según la directora. Este albergue municipal, en marcha de 2007 a 2015, fue cedido a CEAR por el Ayuntamiento para acoger a migrantes. En el primer semestre del año ha acogido a 433 personas migrantes.

Desde el PSOE defendieron tanto la cesión de espacios para refugiados como la existencia de un albergue para jóvenes turistas. "No es normal que Madrid no lo tenga y otras ciudades más pequeñas, como Mérida, sí", expuso Benito. La directora apuntó que la ocupación media del albergue cuando estuvo en marcha no superó el 69 por ciento.