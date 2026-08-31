El Ayuntamiento "sin noticias" de Casa Árabe cuando mañana se cumple el plazo para el desalojo de Escuelas Aguirre

Archivo - Fachada principal de la Casa Árabe de Madrid, a 26 de marzo de 2022, en Madrid (España). Esta institución pública española funciona desde 2006 con el objeto de ser un centro de estudios y conocimiento sobre el mundo y la lengua árabe y un punto - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sigue "de momento sin noticias" de Casa Árabe cuando mañana, 1 de septiembre, se cumple el plazo dado para el desalojo de Escuelas Aguirre, ha trasladado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, desde la plaza de Jacinto Benavente.

"De momento no tenemos ninguna noticia. Nosotros seguimos con el plazo previsto para el día 1 y lo que le solicitamos ya en julio es que se convocara el Consejo Rector para tomar las decisiones oportunas. No nos consta hasta la fecha que se haya convocado dicho Consejo", ha informado a la prensa.

Si mañana no se produjese el desalojo, el Ayuntamiento tendrá que estudiar ese hipotético escenario porque hay que "ver cómo está el edificio desde el punto de vista estructural y también jurídicamente cómo está".

"Eso lo veremos mañana. Esperemos que cumplan con sus compromisos, que abandonen la Casa Árabe y no tener que acometer ningún otro tipo de actuación", ha subrayado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explicaba meses atrás que ya dieron un voto de confianza a la gestión de Casa Árabe una vez que se produjo la salida de la Comunidad de Madrid. Su siguiente decisión fue recuperar la posesión del edificio, Escuelas Aguirre, de modo que "Casa Arabe no podrá seguir en esa ubicación".

Adoptan esta decisión tras "el chiringuito" en el que convirtió Casa Árabe "la biógrafa de Pedro Sánchez, Irene Lozano". Su gestión al frente fue "lamentabilísima, dejó en bancarrota a Casa Árabe y ahí están los informes del Tribunal de Cuentas, que apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano", argumentaba Almeida.

El Ayuntamiento ahora recuperará formalmente el edificio de Escuelas Aguirre y acometerá obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación porque no van a dejar "que se caiga". "Lo vamos a devolver al uso de todos los madrileños", insistía el regidor.