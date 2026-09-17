El Ayuntamiento ofrecerá gratis 160 bicicletas, patinetes y accesorios deportivos este domingo frente al Museo del Prado - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de intercambio de objetos ReMAD ofrecerá de manera gratuita 160 bicicletas, patinetes, monopatines, patines y otros accesorios durante la jornada central de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará este domingo en el eje entre Atocha y Cibeles.

El espacio de ReMAD estará instalado en el paseo del Prado, frente al Museo Nacional del Prado, y permitirá acceder a una selección de artículos de segunda mano relacionados con la movilidad sostenible y el ocio activo, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Las personas interesadas deberán darse de alta de forma presencial como usuarias de la plataforma durante la jornada del domingo. Una vez registradas, podrán reservar los objetos disponibles de manera gratuita.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid pretende acercar el funcionamiento de ReMAD a los ciudadanos, prolongar la vida útil de los artículos y evitar que productos todavía aprovechables se conviertan en residuos.

BICICLETAS, PATINETES Y MATERIAL DEPORTIVO

La selección estará compuesta por nueve bicicletas para adultos, 16 bicicletas infantiles, ocho bicicletas sin pedales, 16 cascos, 12 correpasillos y 23 monopatines.

También se pondrán a disposición de los usuarios 30 pares de patines en línea, 30 patinetes convencionales y 16 patinetes de tres ruedas.

El Consistorio enmarca esta acción en su estrategia para impulsar la economía circular, reducir la generación de residuos y fomentar hábitos de consumo más responsables.

MÁS DE 105.000 OBJETOS REUTILIZADOS

ReMAD se puso en marcha en 2019 como una plataforma para facilitar el intercambio gratuito de objetos usados entre particulares. Actualmente cuenta con 24.155 usuarios registrados y acumula cerca de 129.000 artículos publicados.

El servicio presenta una tasa de reutilización del 81,5%. En total, 105.132 objetos han encontrado una segunda vida después de superar las revisiones efectuadas por el personal municipal.

Entre los puntos limpios fijos con más usuarios registrados figuran Arganzuela, con 5.214 personas; Chamartín, con 1.787, y Fuencarral-El Pardo, con 1.519.

Villa de Vallecas encabeza la clasificación por número de artículos publicados, con 13.655, seguida de Hortaleza, con 11.471, y Puente de Vallecas, con 11.374.

Estos tres distritos también se sitúan a la cabeza en objetos reutilizados. Villa de Vallecas suma 10.638 artículos recuperados; Puente de Vallecas, 10.027, y Hortaleza, 9.566.

El catálogo de la plataforma incluye principalmente juguetes, libros, material deportivo, juegos de mesa, revistas, cómics y vehículos y accesorios vinculados a la movilidad.

UN SISTEMA DE INTERCAMBIO POR PUNTOS

Los ciudadanos pueden entregar los objetos que ya no necesiten en los 16 puntos limpios fijos distribuidos por Madrid y en los centros de reutilización de residuos. Los artículos deben superar previamente un control de calidad antes de incorporarse al catálogo de ReMAD.

Para participar, el usuario debe registrarse en la plataforma y publicar una fotografía y una descripción del producto que desea entregar. Posteriormente, tiene que depositarlo en uno de los centros habilitados.

Cada objeto publicado y entregado genera 100 puntos para el usuario. Estos puntos pueden utilizarse para reservar otros productos disponibles en el catálogo, cuya retirada supone un descuento de 50 puntos.

Una vez realizada la reserva, el interesado debe acudir al punto limpio o centro de reutilización en el que se encuentre el artículo para recogerlo.

TRES CENTROS DE REUTILIZACIÓN

El Ayuntamiento ha ampliado la red municipal con tres centros de reutilización de residuos destinados especialmente a recuperar muebles, enseres y aparatos eléctricos.

Dos de estas instalaciones están situadas en la calle de San Norberto, 44, en Villaverde, y en el camino de Coslada, 18, en San Blas-Canillejas. Cada una dispone de 1.800 metros cuadrados.

A ellas se sumará próximamente el centro de la calle de las Islas Bermudas, 2, en Fuencarral-El Pardo. Este espacio, de 350 metros cuadrados, estará destinado a la exposición y entrega de objetos previamente revisados.