El Ayuntamiento ofrecerá servicio de podología a los centros de mayores y de día de los 21 distritos y con más horario

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá servicio de podología a los centros de mayores y de día de los 21 distritos y con más horario, ha anunciado este martes la directora general de Mayores, Lucrecia Adeva, en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

La pregunta ha llevado por parte de la concejala de Más Madrid Mar Barberán, que ha acusado al Gobierno municipal de perpetrar un "descalabro" en uno de los servicios más demandados por los mayores, el de podología.

En Más Madrid han reclamado mejoras como la posibilidad de prestar este servicio a domicilio para recordar, a renglón seguido, que a pesar de ser "muy demandado", no todos los distritos cuentan con él: se presta en 69 centros de mayores y se queda una veintena fuera porque o no tienen salas o no reúnen las condiciones sanitarias.

Adeva ha adelantado que el nuevo contrato a licitar se introducirán mejoras "para que ningún distrito se quede sin servicio de podología" y además se amplían los beneficiarios incorporando a los usuarios de los centros de mayores los de los centros de día.

Igualmente se ampliará el horario de atención y el de prestación del servicio, unido a que aumentará un 20 por ciento el tiempo de asistencia pasando de los quince a los veinte minutos. Esto supone pasar de un presupuesto de 23.000 euros a más de 300.000, esto es, un aumento de un 1.300 por ciento manteniéndose el copago.