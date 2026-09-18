Ayuntamiento pide al delegado dejarse de "excusas" y dimitir por su "absoluta incapacidad" al frente de la seguridad

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, ha pedido este viernes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, dejarse de "excusas" y presentar la dimisión por su "absoluta y total incapacidad" al frente de la seguridad en la capital.

Así lo ha apuntado tras conocerse los datos de criminalidad en la ciudad en el primer semestre del año, que aumentan a un incremento del 1,1% interanual, superando las 99.000 denuncias y con un aumento del 52,8% en los intentos de homicidio (55) y un ligero descenso en los asesinatos consumados, uno más que el año anterior.

"Desde que el delegado del Gobierno está en Madrid, la criminalidad no ha parado de subir en nuestra ciudad", ha advertido Sanz, que ha citado los incrementos en agresiones sexuales, tráfico de drogas o riñas y reyertas.

En este sentido, ha incidido en que Martín se deje de "excusas" porque la seguridad es "en exclusiva" competencia de la Delegación y del Ministerio de Interior. "Y basta de tener la cara dura encima de dirigirse al Ayuntamiento de Madrid" cuando esta administración no es la competente en la materia.

La vicealcadesa ha replicado así al llamamiento del delegado para una colaboración entre administraciones que aborde problemas como el narcotráfico desde un punto de vista integral, con prevención y atención social y sanitaria.

"Nunca ha habido tanto presupuesto en el Ayuntamiento de Madrid destinado a la atención a las adicciones. A lo largo de estos años hemos incrementado todos los servicios que se dan en nuestros centros. Los servicios de proximidad también que hacemos en la calle, los programas de mediación comunitaria que hacemos en la calle", ha subrayado.

En esta línea, ha remarcado la necesidad de "modificaciones legales, refuerzos policiales y un delegado del Gobierno que deje de echar balones fuera y que se ocupe de lo que es su exclusiva competencia". "Lo único que espero del delegado del Gobierno hoy es que presente su dimisión porque ha demostrado su absoluta y total incapacidad al frente de la seguridad en Madrid", ha zanjado.