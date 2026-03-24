Ayuntamiento pide "prudencia" y no "frivolidad" ante una tasa de basuras anulada de la que esperaban "calvario judicial"

Archivo - Contenedor de basura de vidrio, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a girar los recibos de la tasa de basuras este mes de septiembre. El recibo se debe abonar en una sola cuota, y podrá domicilia - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha pedido "prudencia" y no dejarse caer en la "frivolidad" de la oposición ante una tasa de basuras del Ayuntamiento de la capital anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la que ya se esperaban este "calvario judicial".

A las puertas del Salón de Plenos, la edil ha informado a la prensa que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la posibilidad de recurso ante los "aspectos formales" detectados y que han llevado a la anulación de la tasa. Son, en concreto, "aspectos formales que hacen referencia al informe económico en el cual falta un anexo", que desde el Gobierno municipal consideran que era "una documentación auxiliar pero el juez considera que es una información esencial para los ciudadanos".

Tras mostrar el "respeto total" por las sentencias, para apostillar que "no entran en ningún momento en el fondo de lo que regula la tasa y lo que pone de manifiesto es que ha habido una interpretación del juez, que considera distinto a los técnicos municipales, en la información que deberá acompañarse en el periodo de información pública".

"Este anexo se incluyó después de ese periodo de información pública cuando se hizo la aprobación definitiva y los grupos municipales y cuando vino al Pleno tuvieron la ocasión de conocerlo en su totalidad", ha manifestado.

ESTUDIO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Al no ser firme, se está estudiando por los servicios jurídicos "si es procedente recurrirla, en cuyo caso se suspenden los efectos de la misma hasta que se resuelvan los recursos que se decidan y si no es así se estudiará también por los servicios jurídicos cómo proceder".

Todo ello para subrayar que es una tasa que nunca se había planteado el Ayuntamiento y que ha peleado, también desde la Federación Española de Municipios (FEMP). "Hubo que ponerla in extremis en 2025 por primera vez y hemos dicho hasta la saciedad que esta tasa se iba a convertir en un calvario jurídico básicamente porque la regulación que se había hecho de la misma era absolutamente ineficaz, totalmente insuficiente y va a hacer que cada Ayuntamiento plantease una como entendiera", ha subrayado.

Hidalgo se ha dirigido a "los grupos políticos que están diciendo que rápidamente hay que devolver" para recomendarles "respeto y prudencia". "Y que no se ponga tan fantástica la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, porque nos han declarado la tasa nula porque faltaba un anexo en la información cuando la ordenanza de Madrid Central se declaró nula porque no se había expuesto al público, se había hurtado el derecho a la información pública", ha lanzado a la jefa de la oposición.

Engracia Hidalgo ha pedido "prudencia" y ha remarcado que ya se han salida otras sentencias, por ejemplo, en León, en Barcelona o en tres municipios de Valencia. "Los madrileños tienen que tener garantía de que obviamente se van a seguir todos los procedimientos ajustados a derecho, como no puede ser de otra manera", se ha comprometido.

La sentencia hace referencia a la tasa de 2025 porque para 2026 el Ayuntamiento de Madrid ha introducido el elemento del catastro para fijar el número de personas que vivían en cada vivienda porque en la puesta en vigor no contaban con el necesario sistema informático. También se han incorporado en la tasa de 2026 los anexos a los que hacen referencia la sentencia.

Por último, Hidalgo ha arremetido contra una izquierda que ahora exige la inmediata devolución de lo cobrado cuando "apoyaron totalmente y aprobaron en el Congreso de los Diputados esta tasa".