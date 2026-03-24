Maroto pide a Almeida "menos soberbia" y "más pedir perdón" por la tasa de basuras y exige que devuelva el dinero

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - PSOE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "menos soberbia" y "más pedir perdón" a los madrileños por la tasa de basuras y ha exigido que el Ayuntamiento devuelva el dinero recaudado a través de este tributo.

"Ayer conocimos con una tasa que ya era injusta y era cara, pero que además los tribunales han demostrado que es ilegal. Y lo primero que quiero pedir al señor Almeida es que pida perdón a la ciudadanía y que asuma alguna responsabilidad, que asuma los errores", ha trasladado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.

Dice la socialista que esta nueva "chapuza Almeida" muestra la "soberbia" del Gobierno municipal al "tirar balones fuera" y a "culpabilizar de sus errores" a los grupos de la oposición, a la izquierda y también al Gobierno de Sánchez sin "asumir responsabilidades" y dejando "a la ciudadanía desamparada".

"Espero que hoy sepamos antes de irnos de este Pleno cuando va a devolver la justa tasa de basuras, la ilegal tasa de basuras a la ciudadanía", ha afirmado, después de que la Justicia la haya anulado por "defectos sustanciales" en su tramitación.

"Que el gobierno se dé cuenta de que no puede gestionar esta ciudad contraponiendo los intereses de la ciudadanía a los de su propio partido. Que está tan preocupado con echarle la culpa al Gobierno de España que se olvida de gestionar esta ciudad", ha expuesto Maroto, para luego instar a Almeida a no tirar por el recurso de casación.

Dice la portavoz socialista que los madrileños "ya han gastado demasiado dinero" en recursos "que no llevan a nada". "Así que yo lo que le pido es que pensando también en los intereses de los madrileños no recurra y se ponga a resolver lo que es su responsabilidad, que es devolver la tasa de basuras", ha lanzado.

Sobre su diseño, el PSOE apuesta por "ajustes" en la tasa que pasen por una "gestión responsable" de los residuos, con bonificaciones a aquellos vecinos que cumplan con el compostaje y el reciclaje, poniendo de ejemplo el municipio de Fuenlabrada.

"La ciudadanía está harta de 'chapuzas Almeida', está harta de una gestión que es irresponsable y que espero que el señor Almeida hoy en lugar de tanta hipocresía y de tanta chulería lo que haga es asumir responsabilidades y ahora cuando salga aquí, que pida perdón porque creo que los madrileños y madrileñas se merecen que al menos su alcalde asuma alguna responsabilidad", ha zanjado.