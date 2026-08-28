El Ayuntamiento plantea dar más espacio a terrazas de la plaza Dalí para instalar separadores y descarta aumentar mesas

Archivo - Plaza de Salvador Dalí, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que la propuesta para ampliar el espacio destinado a las terrazas de la plaza de Salvador Dalí, en el distrito de Salamanca, responde a la instalación de separadores y no supondrá "en ningún caso" un aumento del número de mesas ni del aforo.

Así lo ha señalado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, tras una información avanzada por 'elDiario.es' sobre la propuesta municipal para incrementar la superficie susceptible de ocupación por terrazas en este entorno de la capital.

"Simplemente es cuestión de diseño, por eso van a ocupar un poco más de plaza, pero no va a haber en ningún caso mayor número de mesas ni mayor aforo", ha manifestado la delegada.

Según la documentación del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), consultada por Europa Press, la modificación plantea ampliar el espacio de 3,60 metros, que ya estaban ocupados por dos filas de mesas y sillas, a 4,10 metros para permitir colocar los separadores móviles con jardineras, de hasta 50 centímetros de ancho.