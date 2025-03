El Ayuntamiento podría aprobar el Plan Reside para regular las VUT a finales de abril o principios de mayo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid podría aprobar el Plan Reside para regular las viviendas de uso turístico (VUT) "a finales de abril o principios de mayo", ha adelantado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentaba meses atrás el Plan Reside con dos ejes --la almendra central y el resto de la ciudad, eliminando así los anillos-- y VUT dispersas en edificios de vecinos, además de un tope de 15 años para uso turístico vinculado a su rehabilitación en el centro histórico.

El primer edil explicaba que se permitirá la transformación de edificio de uso terciario en la almendra central de Madrid en residencial con incentivos como el incremento de la edificabilidad existente.

Y, l mismo tiempo, para incentivar la política de rehabilitación de edificios catalogados que en estos momentos están en desuso se permitirá la transformación en edificios para alojamiento turístico por un tiempo máximo de 15 años, tras los cuales se tendrán que transformar en edificios residenciales.

Sobre los pisos turísticos en la almendra central, Almeida incidía en que no se permitirán de carácter dispersos en comunidades de propietarios, ni siquiera en planta baja y primera, mientras que en edificios que no sean de uso residencial se admitirán los pisos turísticos sin limitaciones. En cuanto al comercio, no se permitirá la transformación de locales comerciales en pisos turísticos, pero sí se pueden convertir locales en viviendas siempre que sea en ejes no comerciales.

FUERA DE LA ALMENDRA CENTRAL

Fuera de la almendra central se permitirán las viviendas de uso turístico dispersas en comunidades de propietarios en cualquier planta siempre que puedan disponer de un acceso independiente.

De esta forma, las VUT pueden implantarse bajo las condiciones del plan vigente de 2019, es decir, en edificio completo o viviendas dispersas. En este último caso, como novedad, se incluye la obligación de que dispongan de acceso independiente siempre que sean edificios de uso residencial.

En cuanto a la transformación de locales en viviendas y pisos turísticos, no se permitirá en las vías que el Plan General de Ordenación Urbana establece como terciarizadas. Como ejemplo, algunas de ellas y en ciertos tramos, son la calle Bravo Murillo, General Ricardos, Antonio López, Avenida de Barcelona o la calle Alcalá hasta Manuel Becerra.