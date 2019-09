Ayuntamiento, Policía Municipal y UCM lanzan campaña frente al incremento "virulento" de novatadas

Actualizado 11/09/2019 19:20:33 CET

De dch a izq, comisario general de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, concejal de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, vicerrectora de Estudiantes de la UCM, Rosa de la Fuente Fernández y intendente de la Unidad Integral Moncloa-Aravaca, Antonio Moreno - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal y la Universidad Complutense de Madrid han puesto en marcha una campaña contra las novatadas después de que el curso pasado se registrara un incremento "virulento" de este tipo de prácticas, especialmente en la zona de Metropolitano.

La concejala del distrito de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, ha explicado este miércoles en la presentación de la campaña, bautizada como 'Di no a las novatadas', que esta nace por "el incremento en el número y la intensidad de las novatadas, sobre todo el año pasado". "El año pasado fue especialmente virulento", ha señalado.

Se trata de un programa de carácter preventivo cuyas acciones se dividen en dos ejes; uno de medidas de carácter operativo, que implica el refuerzo policial en "puntos sensibles", como lo son las zonas verdes, con el fin de evitar las novatadas y en cuanto se detectan aplicar la legislación vigente, así como la instalación de una Oficina de Atención al Ciudadano móvil de la Policía Municipal; y otro orientado a la "concienciación y sensibilización", con charlas en los colegios mayores por parte de agentes de la Policía Municipal y responsables de Madrid Salud, ha detallado el intendente de la Unidad Integral de Moncloa-Aravaca, Antonio Moreno, impulsor de la campaña.

Hasta ahora, la labor preventiva contra las novatadas de la Policía Municipal, que se viene desarrollando desde finales de agosto, "está funcionando", ha asegurado la concejal. En declaraciones a los medios, Sordo ha atribuido el agravamiento del problema a la sensación de "impunidad".

Las charlas versarán sobre las consecuencias en la salud del alcohol y los estupefacientes, habitualmente vinculados a las novatadas, y sobre la forma de proceder para denunciar, como víctimas y testigos, una novatada, así como las consecuencias penales que pueden llegar a tener.

La campaña se completa con la difusión de un vídeo y del reparto de folletos donde se aclara que las novatadas no son bromas sino una forma de "humillar" mediante el "acoso" y el "abuso" con el "pretexto" de "integrar" a los novatos en el grupo, y que el límite entre una broma y una novatada está en la "coacción", sea "implícita" o "explícita".

Asimismo, se recuerda que las novatadas están sancionadas y prohibidas tanto por los códigos disciplinarios de la Universidad y de los colegios mayores tanto por el Código Penal, pudiendo considerarse delito de lesiones y amenazas, y contra la integridad moral y la libertad sexual, entre otros.

Igualmente, se recomienda que en caso de ser víctima de una novatada esta lo comunique a su círculo más cercano, al responsable del colegio mayor y responsable universitario y a la Policía Municipal de Madrid.

"NO VAN DE DIVERSIÓN, NO VAN DE TRADICIÓN, NO VAN DE INTEGRACIÓN"

Por su parte, la vicerrectora de estudiantes de la UCM, Rosa de la Fuente Fernández, ha destacado la importancia de este "plan de acción coordinado" y la necesidad de "transformar la cultura de las novatadas", bajo el lema de que "no van de diversión, no van de tradición y no van de integración", sino que "van de humillación, de vejación y de vulneración de los derechos individuales".

"Es muy importante la labor que hace la Policía, pero si no conseguimos transformar la cultura, si seguimos normalizando las novatadas, no vamos a poder erradicarlas", ha recalcado De la Fuente, al tiempo que ha indicado que "es un sistema que está tan arraigado que se convierte en una espiral de violencia y aquellos que hoy son victimarios en su momento fueron víctimas".

Así, ha apostado por "desmontar el sentido de las novatadas" e "informar de las consecuencias que pueden tener", y ha advertido de que "van a ser perseguidas", así como de la instalación de cámaras como medida disuasoria. "Tolerancia cero a las novatadas", ha recalcado.