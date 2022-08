El Ayuntamiento pone al menos 300 multas en el primer semestre a músicos callejeros por no cumplir con la normativa

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha indicado que al menos se han puesto 300 multas durante el primer semestre del año a músicos callejeros por no cumplir con la normativa.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el Parque de Bomberos de Puente de Vallecas, Sanz ha explicado que se aprobó una nueva normativa hace casi dos años y que, cuando se incumple, "lo que se hace es sancionar". La mayor parte de estas multas tienen que ver con que no tienen los permisos para poder tocar en determinadas zonas mapeadas, en el distrito centro de la ciudad que es donde se produce la mayor acumulación de estos músicos.

Casi 300 multas son las que se han puesto en este primer semestre y la mayoría, según ha expuesto, "no tenían permiso". Algunas de ellas se han impuesto a personas que tenían el permiso pero no habían cumplido con la normativa, como que superaran el número límite de decibelios o hicieran uso de amplificadores, que no se pueden utilizar para "no molestar a los vecinos".