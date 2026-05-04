El Ayuntamiento pregunta a la vecindad de Carabanchel si quieren extender el SER en San Isidro y llevarlo a Opañel

Archivo - Un parquímetro situado en una vía de la capital, en Madrid, (España), a 13 de enero de 2021. Tras la gran nevada provocada por el paso de la borrasca ‘Filomena’ el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar la suspensión del Servicio de Estacion
Archivo - Un parquímetro situado en una vía de la capital, en Madrid, (España), a 13 de enero de 2021. Tras la gran nevada provocada por el paso de la borrasca ‘Filomena’ el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar la suspensión del Servicio de Estacion - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 9:11
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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está preguntando a la vecindad de Carabanchel si quieren extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el barrio de San Isidro y ponerlo en marcha en el de Opañel.

La consulta está disponible en la plataforma Decide Madrid desde la pasada semana y hasta el 11 de mayo. El Consistorio afirma desde la plataforma que "se han recibido numerosas peticiones en el distrito de Carabanchel y a través de Decide Madrid para que se implemente el SER en el barrio de Opañel y la ampliación al ya delimitado en San Isidro".

En Opañel el SER llegaría a un perímetro delimitado por la calle Antonio Leyva números pares del 2 al 92 en el límite con el barrio de Comillas y la calle General Ricardos del 1 al 53 limitando con el barrio de San Isidro entre Salaberry y la glorieta Marqués de Vadillo en 61 calles.

La ampliación en San Isidro englobaría el perímetro afectado es el delimitado por la calle San Ambrosio, el paseo Ermita del Santo y Quince de Mayo, por el puente de Toledo y por la calle General Ricardos con 16 calles.

La consulta ha estado precedida por una reunión informativa con vecindad y asociaciones de ambos barrios. En la votación online únicamente se tendrá en cuenta los votos de aquellas personas cuyo empadronamiento coincida con las calles y números recogidos en la propuesta municipal. La ampliación del SER se ejecutará si, una vez finalizada la audiencia pública, se obtiene el acuerdo previo favorable del Pleno municipal de Carabanchel.

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