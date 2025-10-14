El Ayuntamiento prepara una campaña informativa sobre recogida de basura para comerciantes

Archivo - Contenedores de basura, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha detectado que algunos contenedores de la capital acumulan suciedad en su entorno, especialmente los de cartón, y que para ponerle solución a este asunto prepara una campaña informativa dirigida a comerciantes para mejorar el uso del servicio de recogida puerta a puerta.

Así lo ha avanzado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, quien, en declaraciones a los medios desde el parque Quinta de los Molinos, ha explicado que el informe sobre limpieza encargado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se encuentra en su fase final y será entregado "a lo largo de la próxima semana".

Según las primeras conclusiones de este informe, el Consistorio ha "incrementado los recursos, se han reducido las quejas y los indicadores del nivel de limpieza siguen mejorando", aunque se han detectado que en algunos puntos de la ciudad, especialmente junto a los contenedores, se produce una mayor acumulación de basura.

Carabante ha señalado que muchas veces los residuos se dejan fuera "a pesar de que el contenedor está vacío, porque es más complicado introducir el cartón", y ha insistido en que el Ayuntamiento está elaborando "un mapa de calor con las zonas donde hay que intensificar la limpieza".

Con el objetivo de atajar esta situación, el Consistorio pondrá en marcha una campaña de información y concienciación destinada a los establecimientos comerciales, a los que se remitirá una notificación "explicando las condiciones del servicio de recogida puerta a puerta y los horarios establecidos".

"Tenemos que hacer un esfuerzo también de información a los comerciantes porque desde que licitamos estos nuevos contratos, en los que incrementamos los recursos un 45 por ciento, el cartón y el vidrio los recogemos en la puerta de los comerciantes", ha recordado el delegado.

Carabante ha advertido de que "los comerciantes deben utilizar ese servicio y no llenar los contenedores destinados a los vecinos", ya que en muchos casos "cuando llega el madrileño con su cartón de casa, se encuentra los contenedores ocupados".

La campaña se centrará especialmente en los distritos dentro de la M-30, donde hay "menos espacio para contenedores y una mayor concentración de locales de hostelería y comercio".

"Vamos a decirles los horarios, explicarles cuál es el servicio, que va destinado a mejorar la calidad e su propio establecimiento y, sobre todo, a que podamos tener una ciudad más limpia", ha remachado Carabante.