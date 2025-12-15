El Ayuntamiento prevé sacar a concurso el auditorio del parque Juan Carlos I en el primer trimestre de 2026

Archivo - El Parque Juan Carlos I, a 29 de abril de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Madrid prevé sacar a concurso la rehabilitación y la posterior gestión del auditorio del parque Juan Carlos I, ubicado en el distrito de Barajas, durante el primer trimestre de 2026.

Así lo ha trasladado este lunes la secretaria general técnica del Área de Cultura Turismo y Deporte, Carmen González, durante la comisión del ramo, donde ha indicado que se espera que en 2028 los madrileños cuenten "con un equipamiento cultural del máximo nivel en funcionamiento" respetando el entorno en el que se encuentra ubicado.

"Cuando abordamos desde el Área de Cultura y pedimos la inscripción de ese inmueble para recuperarlo, nos fijamos como objetivo el mejorar la oferta cultural y de ocio de los madrileños y muy especialmente de los vecinos del entorno más próximo", ha explicado González a una pregunta sobre este equipamiento lanzada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto.

El auditorio, cerrado desde el año 2008 y en "lamentables condiciones", ha acogido conciertos de agrupaciones de la talla de Guns N'Roses. Según han apuntado fuentes municipales a Europa Press, la operación del auditorio se realizará a través de una concesión demanial, una figura que permite que un bien de titularidad pública pase a tener un uso o aprovechamiento privativo durante un determinado tiempo.

A la hora de recuperar el auditorio, el Consistorio pone dos condiciones: por un lado, "preservar los valores ambientales, los paisajísticos y los de uso público del parque" y, por otro, que siga siendo una instalación al aire libre.

"Con estos dos condicionantes hemos procedido a solicitar los estudios y los informes internos necesarios y hemos elaborado un pliego con la colaboración del Área de Urbanismo y Medio Ambiente para convocar un concurso público que responda a ese objetivo (mejorar la oferta cultural y de ocio) y que respete las dos limitaciones", ha indicado González.