Ayuntamiento reclama a Puente inversión en Cercanías tras las incidencias y advierte de impacto en movilidad y seguridad

Archivo - Archivo.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha vuelto a reclamar al ministro Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, que se invierta en la red de Cercanías de Madrid, con nuevas incidencias en seis líneas durante la hora punta de este miércoles, y ha advertido al Gobierno central, máximo responsable, del negativo impacto en movilidad sostenible y seguridad.

En declaraciones a los medios en el Centro de Operaciones de Sanchinarro de EMT Madrid, ha recordado que 2025 se cerró con 1.521 incidencias en la red de Cercanías de Madrid, un 20% más que en el año previo, "una malísima noticia para la movilidad sostenible" en la capital. "Lo que sorprende en el día a día de la ciudad es que no se produzca ninguna incidencia", ha criticado.

El mal funcionamiento de este sistema de transporte en la ciudad hace que los madrileños "lo abandonen" y que crezca la demanda en los autobuses municipales de la EMT , 19 millones de viajeros más que en el año 2019, y en Metro, con 15 millones de viajeros más, frente a la reducción en la red de Renfe porque la gente "no se fía".

Además, ha advertido "con carácter rotundo" que quien puede resolverlo, el Gobierno central, no lo está haciendo y será responsable "no de los problemas de puntualidad, sino de los problemas de seguridad que se pudieran producir con ocasión de la falta de mantenimiento de Cercanías".

"El Gobierno de la Nación tiene en su mano la posibilidad y la solución para el problema de Cercanías, que es invertir lo que el Gobierno del Partido Popular dejó aprobado en ese Plan de Cercanías, dotado con cerca de 10.000 millones de euros, pero que el Gobierno de la nación metió en el cajón del olvido y que no ha invertido lo que necesitamos", ha apuntado.

En este marco, ha vuelto a exigir a Puente que invierta en la Comunidad y en la ciudad de Madrid "el dinero necesario para que los ciudadanos puedan viajar en Cercanías tranquilos, con plena seguridad y sobre todo también, con plena puntualidad". "Lo que están haciendo es atacar la movilidad sostenible y por tanto el día a día de nuestra ciudad", ha zanjado.