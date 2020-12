El Ayuntamiento de Madrid recomienda escalonar visitas al centro este Puente y no acudir a Sol en Nochevieja

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a recomendar a los madrileños que este próximo Puente de la Constitución, del 4 al 8 de diciembre, escalonen sus visitas al centro de la capital y que el día de Nochevieja, 31 de diciembre, no acudan a la Puerta del Sol para tomar las tradicionales 12 uvas con las que se despide el año.

En estos términos se ha expresado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, en la que ha precisado que el Consistorio está a la espera de que la Comunidad realice una "concreción más detallada" de las medidas a adoptar tras la celebración ayer del Consejo Interterritorial de Salud.

"Falta una concreción más detallada por parte de la Comunidad de Madrid, que es quien deberá establecer restricciones. Se trabaja en esa vía para poner las medidas necesarias y estaremos atentos para lo que se nos pueda decir", ha aseverado.

Si bien, Sanz ha reiterado que "la opinión del Ayuntamiento es que no deben darse eventos masivos" y que "las uvas mucho mejor en casa". "Entendemos que este año no toca celebrar esas uvas en Sol", ha manifestado, para reconocer a continuación que aunque han bajado los contagios de coronavirus en la capital hay que "ser cautos en dar cumplimiento a esas medidas sanitarias". "No deben producirse esos eventos multitudinarios", ha lanzado.

Sobre escalonar las visitas al centro este Puente, Inmaculada Sanz ha puesto de manifiesto que se trata de "una de las zonas más afectadas por la pandemia" con "ausencia de turistas" que "ha llevado a una situación límite a muchos de esos comercios".

Así, el Consistorio confía en poder "seguir compatibilizando esa lucha contra la pandemia y contra la vulnerabilidad social y económica", por lo que no harán "un llamamiento a no acudir al distrito Centro".

Requerida por la cabalgata de Reyes Magos, ha reconocido que "queda menos tiempo para que se conozcan los detalles", y ha llamado a "no romper la magia". "Seguro que van a llegar a nuestra ciudad y que llegarán de forma atractiva", ha concluido.