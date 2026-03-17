El Ayuntamiento reconoce un "mínimo incumplimiento de la regla de gasto" de 57 millones en un presupuesto de casi 6.500

Archivo - Asistentes a una sesión plenaria, en el Palacio de Cibeles - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido un "mínimo incumplimiento de la regla de gasto" de 56,6 millones de euros aplicable al ejercicio 2025 en un presupuesto de casi 6.500, lo que supone el 0,88% sobre el crédito definitivo, han trasladado fuentes del área de Economía y Hacienda, con Engracia Hidalgo al frente.

Dos son las operaciones registradas en diciembre de 2025 que apuntan como las que se encuentran detrás de este exceso de gasto por encima del máximo establecido: la subida salarial en aplicación del Real Decreto-Ley 14/2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (39,2 millones de euros) y la devolución de ingresos en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea sobre el Real Madrid, que se remota a 2015 (18,4 millones).

El equipo económico ha reaccionado así después de que la portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento, Enma López, haya acusado en un comunicado al Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida de aprobar en la última Junta de Gobierno, el pasado jueves, "por la puerta de atrás" la liquidación del presupuesto.

"Y ya hemos descubierto por qué dado que incumplen la regla de gasto en casi 57 millones de euros, algo que tiene consecuencias", ha advertido Enma López, que ha cargado contra este "nuevo ejemplo de la mala gestión del Gobierno de Almeida y que va a obligar a vivir bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, a presentar un plan de ajuste, un plan económico financiero y además va a condicionar la capacidad de gasto futura".

López ha parafraseado a Almeida cuando le espetó a la exacaldesa Manuela Carmena lo de que "Madrid necesita menos cuentos y más cuentas" cuando su equipo también incumplió la regla de gasto.

"EN 2026 NO VA A SER NECESARIO ADOPTAR MEDIDAS ADICIONALES"

Desde el área de Hacienda han indicado que el informe emitido por la Intervención municipal pone de manifiesto "un mínimo incumplimiento de la regla de gasto, de solo 56,92 euros aplicable al ejercicio 2025 en un presupuesto de casi de 6.500". "Sin esas dos operaciones, el Ayuntamiento no hubiera excedido la regla de gasto", han remarcado.

El área ha defendido que "a lo largo de estos ejercicios esta Corporación lleva a cabo un férreo seguimiento del gasto para cumplir los objetivos de estabilidad pero no formaban parte de las previsiones unos gastos sobrevenidos que no ha sido posible absorber al haberse producido en los últimos días del ejercicio".

"En el ejercicio 2026 no va a ser necesario adoptar medidas adicionales", según las mismas fuentes, "lo que pone de manifiesto que el exceso de gasto de 2025 tiene un carácter coyuntural y respecto a los cuales fue imposible reaccionar a tiempo".

El incremento de gastos de personal ya se ha incorporado a los presupuestos de 2026 mientras que el cumplimiento de la decisión europea "es un gasto único, excepcional y no recurrente que, por tanto, no se repetirá".

"Ratifican estas afirmaciones las magnitudes contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP) 2027-2029, que se ha aprobado en Junta de Gobierno en esta misma sesión en que se ha aprobado la Liquidación del ejercicio 2025", han aclarado.

"LA SOLVENCIA FINANCIERA NO SE VE ALTERADA"

En todo caso, continúan, "lo principal es que la solvencia financiera del Ayuntamiento de Madrid no se ve alterada al cerrar el ejercicio 2025 con un superávit de 338 millones de euros dando sobrado cumplimiento al requerimiento de finalizar el ejercicio en equilibrio o superávit establecido para las entidades locales".

Son 1.446 millones de euros de superávits acumulados desde 2019, de los que 975 han sido en el mandato 2023-2025. "Y todo ello con el nivel de deuda viva más baja de los últimos veinte años y una sólida política económica avalada por las agencias de rating", han añadido.