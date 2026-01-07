Ayuntamiento recuerda a comerciantes y hosteleros que deben hacer uso del servicio de recogida de residuos a domicilio

Archivo - Imagen de archivo de los contenedores instalados en Usera. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recordado a comerciantes y hosteleros de la capital que están obligados a hacer uso del servicio municipal de recogida de residuos puerta a puerta y que no pueden depositar cartón, vidrio u otros desechos en los contenedores destinados a los particulares.

Así lo ha señalado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha explicado a los medios desde el Parque de El Retiro que esta práctica está detrás de buena parte de las quejas ciudadanas por problemas de limpieza.

En este escenario, el Consistorio ha recordado la disponibilidad de este servicio específico de recogida a domicilio, precisamente para evitar la acumulación de residuos alrededor de los contenedores de uso vecinal y que no están destinados para la actividad comercial.

Carabante ha subrayado que el uso de los contenedores de la vía pública destinados a los ciudadanos por parte de comerciantes podrá dar lugar a sanciones. "Yo creo que esa campaña de información y también de advertencia de si no llevan a cabo la recogida domiciliaria tendrá, como es lógico, una sanción, va a dar resultados a lo largo de las próximas semanas", ha indicado.

Por otro lado, el delegado ha destacado además que el Ayuntamiento ha ya tiene en marcha su plan de choque con un refuerzo de más de 300 personas que, según ha indicado, "ya se está notando" y está contribuyendo a que la limpieza de la ciudad "siga mejorando cada día".

Junto a este refuerzo humano, Carabante ha destacado que el Consistorio ha desplegado informadores en aquellos puntos donde existe mayor conflictividad en torno a los contenedores, con el objetivo de informar a ciudadanos y comerciantes sobre los horarios, los lugares correctos de depósito de residuos y la necesidad de no dejarlos fuera de los recipientes.

En relación con el reciclaje, el delegado ha descartado que exista, por el momento, una relación directa entre la implantación de la tasa de basuras y un aumento del reciclaje, al considerar que aún ha transcurrido poco tiempo para poder extraer conclusiones.

"Lo que sí vemos es que a lo largo de los últimos años cada vez se recicla más, cada vez se reutiliza más. Por tanto es una buena noticia porque también se generan menos residuos y eso significa que hay menos residuos que van a vertido, que hay menos residuos que son necesarios de tratar y que cada vez se utilizan y se reciclan más", ha explicado Carabante.

Según ha indicado, esta evolución permite reducir la cantidad de residuos que acaban en vertedero y mejorar su tratamiento, gracias a la recogida separada de todas las fracciones a domicilio, al aumento de puntos limpios --tanto fijos como móviles-- y a una gestión adecuada en el complejo de Valdemingómez.

"Lo que tenemos que hacer sobre todo es que cada uno debe ser consciente de que las tomas de decisiones y los hábitos que tenemos en nuestros domicilios, en nuestros hábitos de compra, influyen necesariamente sobre la generación de residuos y, por tanto, tenemos que avanzar hacia una economía circular", ha concluido.