El Ayuntamiento resolverá el contrato con la concesionaria del centro deportivo Daoiz y Velarde por incumplimiento

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid rescindirá el contrato con la concesionaria del centro deportivo Daoiz y Velarde por incumplimiento, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Consistorio ha impuesto cuatro sanciones sólo en el último mes a la empresa concesionaria, ha indicado después de recordar que se llegó a esta empresa a través de la preceptiva mesa de contratación, donde presentó la oferta más favorable entre todas las licitadoras, es decir, una forma de actuación reglada porque el Ayuntamiento es "una Administración seria".

"Es cierto que las mejoras que se incluyeron en esa oferta no se han cumplido y por eso se les han impuesto diversas sanciones, cuatro en el último mes, dos de ellas por incumplimiento", ha expuesto la también vicealcaldesa. "Finalmente se va a resolver el contrato por incumplimiento por parte de ese adjudicatario", ha insistido.

En estos momentos se está trabajando en las reparaciones que motivaron el cierre del centro deportivo y en otras que han surgido posteriormente, derivadas de esas averías. El objetivo es que el Daoiz y Velarde "pueda estar en las condiciones óptimas lo antes posible".