Ayuntamiento y sindicatos de Policía Municipal alcanzan un "preacuerdo" para un nuevo convenio para el Cuerpo

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de nombramiento de los 134 agentes de la Policía Municipal (24-09-25) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento que encabeza ha alcanzado un "preacuerdo" con los sindicatos de Policía Municipal de la capital para renovar el convenio de trabajadores, motivo por el que agentes del Cuerpo venían protestando en los últimos meses e incluso rechazaron participar en los dispositivos especiales por la visita del Papa o la Maratón.

Almeida ha lanzado este anuncio en declaraciones a la prensa al término del acto del Día de la Policía Municipal, que se ha celebrado este miércoles en el parque del Retiro, donde ha recalcado que la aprobación definitiva está todavía pendiente de que los sindicatos lo voten entre los afiliados.

"Ha sido una negociación compleja, pero ha sido una negociación en la que ambas partes queríamos llegar a un acuerdo", ha aseverado el alcalde de Madrid, que ha incidido en su gratitud y la de los madrileños al Cuerpo, y ha recalcado que este preacuerdo con la Policía es "una buena noticia".

Este anuncio del alcalde se ha producido poco después de que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, aprovechase el mismo escenario para poner de manifiesto las reivindicaciones de los sindicatos policiales, que denuncian que "el servicio está bajo mínimos" y se precisan de horas extra para cubrir servicios especiales.

"Lo siento por Rita, porque no ha elegido un buen día", ha señalado Almeida, que ha deslizado que a la portavoz de Más Madrid esta quizás no le parece una buena noticia, aunque sí lo es "en general para todos" los madrileños.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, también se había manifestado en los mismos términos que Maestre reivindicando que Ayuntamiento y sindicatos policiales llegasen a un acuerdo para un nuevo convenio que contemple las "legítimas reivindicaciones" de los agentes municipales.

TASA DE REPOSICIÓN

Por otro lado, Maroto ha aprovechado la ocasión para recordar que el Gobierno central tiene "voluntad" de retirar la tasa de reposición a través de un acuerdo en el marco de los nuevos presupuestos que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La retirada de esta tasa de reposición, que Maroto ha subrayado que fue impuesta por el Partido Popular, es una de las principales demandas del Ayuntamiento de la capital para reforzar la plantilla de Policía Municipal.

En este sentido, Almeida ha restado importancia a las declaraciones de la portavoz socialista subrayando que "el anuncio debe ser que el Gobierno levanta la tasa de reposición", y no tanto su intención de hacerlo como una medida dentro de los presupuestos que ya fue anunciada anteriormente.

"Anuncios el Gobierno de España, todos somos conscientes de que hace multitud, de los cuales no cumple ninguno", ha aseverado Almeida, que ha reconocido que, cuando finalmente el Ejecutivo central levante esta medida, será "el primer que aplauda al Gobierno".