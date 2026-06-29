Ayuntamiento y sindicatos de Policía Municipal aplazan al miércoles la firma del convenio para ajustar la productividad

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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y los principales sindicatos de Policía Municipal de la capital se reunirán finalmente el miércoles para aprobar el ajuste de las productividades y dar finalmente el visto bueno al nuevo convenio, poniendo así fin a varios meses de protestas entre los agentes por la falta de un acuerdo que recoja sus demandas.

La firma estaba prevista para este lunes, sin embargo, durante el fin de semana los sindicatos mayoritarios de policía --CSIT-UP/PLA, CPPM y UPM-- solicitaron una modificación en el apartado sobre productividad, un aspecto con el que "empeoraba" el acuerdo y cuya modificación elevaría considerablemente el apoyo entre los agentes, a pesar de que ya se había aprobado el acuerdo.

Finalmente, tras contactar con el Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, encabezada por la vicealcaldesa Inma Sanz, se convocó una mesa sectorial de negociación para tratar la modificación e incorporar esta mejora en el texto para proceder a continuación a su firma, según han detallado los principales sindicatos policiales.

En concreto, se trata de un ajuste para mantener en 170 las jornadas necesarias para que se sumen los importes por trabajar los fines de semana. En el nuevo texto se ajustaba el tramo de tal forma que se aumentaban en ocho los días necesarios, pero con el ajuste del miércoles se regresará a las condiciones vigentes hasta ahora.

Por su parte, desde el Ayuntamiento también coinciden en que, tras alcanzar un preacuerdo con los sindicatos, estos han solicitado un "ajuste en el cómputo de las productividades que tiene que ser aprobado en la mesa sectorial". Tras aprobar este punto, se procederá a la firma final, coinciden fuentes municipales consultadas por Europa Press.

El propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este lunes que el Ayuntamiento tiene un preacuerdo con los principales sindicatos, y se ha mostrado confiado en que el nuevo convenio finalmente se firme. "Estoy seguro de que si hay alguna interpretación se va a solucionar rápidamente", ha dicho.

TENSIONES ENTRE LOS SINDICATOS

El Ayuntamiento y los principales sindicatos aprobaron el preacuerdo la semana pasada, si bien es cierto que algunos sindicatos, como son CCOO, UGT y CSIF, se opusieron a la firma del convenio. Sin embargo, estos sindicatos apenas representan al 21% de la plantilla, por lo que su rechazo al pacto no lo bloquea.

Estos sindicatos han remitido comunicados en los que trasladan su rechazo al nuevo convenio, un extremo que para CSIT-UP/PLA, UPM y CPPM es "poco ético" pues consideran que "generan malestar en la plantilla sin contar sus verdaderas intenciones de mantener sus privilegios".

MANIFESTACIÓN EN CIBELES

En este contexto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los agentes de Policía Municipal de Madrid a concentrarse el martes a primera hora en la plaza de Cibeles para denunciar lo que consideran es la "imposición de un acuerdo" que, en última instancia, "recorta derechos y conciliación".

El sindicato ha lanzado un comunicado en el que se opone a un acuerdo que "sacrifica derechos laborales y conciliación" para sostener "un modelo de ciudad volcado en el evento permanente", denunciando así la "deriva" hacia una gestión "centrada en grandes eventos" antes que en los "derechos" de los trabajadores.

"CSIF considera inaceptable un acuerdo que no responde a las necesidades reales del colectivo y que, además, incrementa el malestar existente entre los agentes", añaden desde el sindicato, que considera "claramente insuficiente" la subida salarial y denuncia la "pérdida evidente" de derechos laborales y sindicales.

Finalmente, CSIF insiste en que el Ayuntamiento "está priorizando intereses políticos y de imagen" frente a las condiciones de los trabajadores, lo que tiene "consecuencias directas" en los agentes, como "ampliación de jornada, incremento de días de trabajo y mayores dificultades para compatibilizar vida personal y laboral".

"No se puede construir una ciudad basada en el evento permanente a costa de más trabajo, menos derechos y mayores dificultades de conciliación para sus policías", han remachado.