El Ayuntamiento sitúa en el primer trimestre de 2027 las primeras grúas de viviendas de Madrid Nuevo Norte

Archivo - Recreación Madrid Nuevo Norte en el área de Malmea-San Roque-Tres Olivos - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha avanzado que las grúas para construir las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte podrán verse durante el primer trimestre de 2027.

"La Operación Chamartín, donde vamos a ver las grúas ya de las primeras viviendas en el primer trimestre del año que viene, tuvo su primer convenio firmado en 1989", ha señalado Carabante en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

El delegado ha utilizado este desarrollo como ejemplo de la duración de los procedimientos urbanísticos y ha defendido la necesidad de contar con una normativa que permita reducir los plazos.

"Desde que un promotor compra un suelo hasta que pone una grúa pasan años, cuando no décadas", ha advertido, antes de sostener que las necesidades de vivienda existen "hoy" no son las mismas.

Entre las medidas, Carabante ha enumerado la agilización de los procedimientos, la eliminación de "burocracia", las facilidades para construir y la creación de incentivos y ayudas para que los propietarios movilicen el suelo.

El Ayuntamiento había situado anteriormente en el primer semestre de 2027 el comienzo de la construcción de las primeras viviendas de Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte que ha entrado en fase de desarrollo material. Carabante concreta ahora ese calendario en los tres primeros meses del próximo año.

El delegado ha defendido que aumentar la oferta es la principal vía para aliviar la presión existente sobre los precios de la vivienda. "Tenemos un problema de oferta, hay más demanda que oferta. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de flexibilizar el urbanismo para facilitar la puesta en marcha del suelo", ha concluido.