El Ayuntamiento se suma al foro 'Ventana del Cine Madrileño' para potenciar las coproducciones internacionales

Publicado 03/11/2018 13:47:24 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento se suma al foro 'Ventana del Cine Madrileño', que se celebrará del 21 al 23 de noviembre, con el fin de apoyar a la ciudad en la industria cinematográfica en esta cuarta edición que contará con la presencia de Perú y Polonia como países invitados, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Madrid complementa así su apuesta por hacer realidad el lema 'De Madrid al cine', que recoge acciones como la celebración de los premios Platino o la creación de Madrid Film Commision.

Este año se incorporan como invitados a la edición el Instituto Polaco de Cultura de Madrid y la DAFO (Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura de Perú).

El principal objetivo de la 'Ventana del Cine Madrileño' es potenciar las coproducciones internacionales y crear redes de colaboración culturales, económicas e institucionales, entre los sectores audiovisuales europeos e iberoamericanos. La iniciativa lleva en marcha desde 2015 gracias al trabajo de la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) y la Comunidad de Madrid, con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Con este proyecto, se pretende seguir impulsando la coproducción y la colaboración con productoras de otras regiones, ayudando así a mantener la industria del cine de Madrid en la cabeza del territorio nacional, que representa el 4 por cien del PIB regional y que cuenta con más 1.500 empresas que producen más de un 60 por ciento del cine español.

Un Comité Internacional Audiovisual será el encargado de seleccionar los trabajos más destacados que se expondrán en el evento central de la Ventana: El Foro de Coproducción. Además, durante los días posteriores mantendrán reuniones 'one to one' con potenciales socios y coproductores internacionales.