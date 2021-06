El Ayuntamiento tiene ya identificadas 81 actuaciones de retirada de amianto a realizar en colegios de la capital

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid tiene ya identificadas 81 actuaciones de retirada de amianto a realizar en colegios de la capital, ha concretado la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, en la comisión de Vicealcaldía a una pregunta de Más Madrid.

De esas 81 actuaciones, 43 de ellas se encuentran en distritos del sur y del este. Saavedra ha adelantado que, una vez que se constituya el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, firmará con el titular de la consejería de Educación un protocolo para coordinar las actuaciones. Las de mayor entidad dependerán del Ejecutivo regional, las de pequeño calado son responsabilidad del Ayuntamiento.

La delegada ha añadido que ya se han iniciado actuaciones para obras de pequeñas reparaciones en los colegios de los distritos. El concejal de Más Madrid Félix López-Rey ha recordado que en octubre de 2020 se aprobó un plan director en el que deberían participar todas las administraciones y que, en paralelo, se iniciarían con urgencia los trámites para retirar el amianto de todos los centros escolares donde los servicios técnicos sean conocedores de su localización.

OBRAS EN VERANO PARA TERMINARLAS ANTES DEL INICIO DEL CURSO

Otro de los acuerdos, ha recordado el portavoz de Más Madrid en Usera, pasaba por instar a la Comunidad a acometer con urgencia las obras para tenerlas finalizadas antes del inicio del próximo curso escolar.

López-Rey ha indicado que sería el Ayuntamiento el que ejercería la acción sustitutoria si la Comunidad no llegase. "Los chavales la semana que viene empiezan las vacaciones. ¿A qué esperamos? ¿No sabemos que el amianto es cancerígeno? No tendríamos vergüenza si este Ayuntamiento se va de vacaciones sin hacer nada y si el curso que viene no ha desaparecido de las cabezas de los niños y niñas", ha lanzado el concejal a la bancada de Cs y PP.

La delegada Saavedra ha preguntado a Más Madrid "que hizo el anterior Gobierno en cuatro años en la retirada de amianto", para contestar que "nada". "Llegó el gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís y la izquierda descubrió el amianto", ha ironizado.

Saavedra ha defendido que para eliminar el amianto de forma general "se necesita un plan estatal y una ley estatal pero no se ha hecho nada", lo que le ha llevado a sugerir que Más Madrid, a través de Más País, lleve esta cuestión al Congreso de los Diputados "pero Íñigo Errejón sólo defiende la semana laboral de cuatro días".