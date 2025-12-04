El Ayuntamiento de Torrejón está "pendiente" de lo sucedido en el hospital y se ha puesto en contacto con la gestora

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha afirmado este jueves que está "pendiente" de lo sucedido en el hospital de la localidad y se ha puesto en contacto con la empresa Ribera Salud, tras las informaciones que apuntan a que había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables, ante lo que la compañía ha anunciado que llevará a cabo una auditoría "en profundidad".

Ante la "alarma" que puede generar en los vecinos de Torrejón de Ardoz, el regidor ha afirmado que se ha puesto en contacto con la empresa adjudicataria del servicio y con la Consejería de Sanidad, según ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Desde la Comunidad de Madrid, ha explicado, le han trasladado que se ha realizado una inspección in situ en el propio hospital para tomar las medidas que correspondan y le han informado de una reunión con la empresa adjudicataria para ver la situación en la que se encuentra el servicio y para dar las explicaciones necesarias.

"No tenemos mucha más información al respecto, estaremos pendientes y trataremos de que, en todo caso, la sanidad en Torrejón de Ardoz sea, como siempre, de la máxima excelencia para todos los vecinos", ha subrayado.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recalcó este miércoles que no ha detectado hasta el día de hoy "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" pero remarcó que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".