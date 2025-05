Ayuntamiento trabaja en nuevas zonas para la práctica del 'ecuavoley' pero pide "respetar" la normativa de convivencia

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Sonia Cea, ha avanzado que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando para que la práctica del 'ecuavoley', una variante del voleibol inventada en Ecuador, se realice en nuevas zonas de la ciudad, pero ha pedido "respetar" la normativa de convivencia.

Ha sido el concejal de Más Madrid Félix López-Rey el que ha elevado una proposición en el Pleno de Cibeles de este martes para que se adopten medidas dirigidas a "fomentar y facilitar" la práctica del voleibol y del 'ecuavoley' dentro de los parques e instalaciones deportivas básicas de la ciudad.

En concreto, ha reclamado que se habiliten zonas terrizas "adecuadas" dentro de los parques de la ciudad para el uso y práctica del 'ecuavoley'; que se instalen en dichas zonas cartelería icónica y explicita de las actividades permitidas y no permitidas; que se instalen aseos públicos en las inmediaciones de dicha zona; y que se coloquen papeleras y elementos necesarios. La iniciativa ha sido rechazada por los votos en contra del PP y Vox.

López-Rey ha recordado que en la región hay más de un millón de personas de Hispanoamérica y que a lo largo de más de 20 años muchas personas "vienen a jugar 'ecuavoley' hasta que alguien ha ordenado a la Policía Municipal un hostigamiento constante que se está dando en los últimos tiempos".

"La multiculturalidad en el Parque de Pradolongo era maravilloso, la multiculturalidad, parecía la pradera de San Isidro. No hace falta invertir dinero, simplemente sentido común. La cabeza no está solo para llevar el sombrero, coño. Si es que lo único que se trata es de limitar espacios donde no los usa nadie, donde no perjudican a nadie", ha defendido.

"RESPETAR" NORMATIVAS DE CONVIVENCIA

Por su parte, la también concejala-presidenta de Usera ha criticado a López-Rey por "preparar una performance y una foto" y organizar una manifestación, a las puertas de la Junta Municipal, contra "el hostigamiento que el Ayuntamiento está llevando a cabo a través de la Policía Municipal contra la población de origen latino por jugar al voleibol en espacios públicos".

"Una manifestación que, como se ha visto aquí en su intervención, recurre infamemente a avivar la llama de la discriminación y la xenofobia, sugiriendo que en Madrid las normas no son iguales para todos y señalando que la Policía de Madrid son los ejecutores de este hostigamiento. Espero y deseo que pida perdón", ha lamentado.

Cea ha defendido que en los parques públicos "se puede practicar el deporte sin problema en las zonas habilitadas, respetando las normativas, sobre todo el de la convivencia y en el no consumo de bebidas alcohólicas o venta ambulante, como en algunas ocasiones estaba produciendo".

"Él concejal se comprometió a hablar con los grupos de jugadores que decía representar y nosotros con el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, para ver cómo podíamos generar un proyecto para crear nuevas zonas. Ya se está trabajando en ello, pero entre todos tenemos que velar por la convivencia en el parque", ha recalcado.