El Ayuntamiento de Madrid trata de localizar a los 80 sin hogar que abandonaron la T4 para "reasignarlos" en recursos

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Samur Social, está tratando de localizar a las 80 personas sin hogar que ayer abandonaron la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras ser "invitados" a ello por la Policía Nacional.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras acudir de visita a la funeraria municipal, donde ha pedido al Gobierno central que cuando se acometan este tipo de acciones "se valore la necesidad de acometerlas en estos momentos".

El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, capitaneada por Pepe Aniorte, ha criticado que el Gobierno central "desalojara sin avisar" anoche a 80 personas sin hogar de la T4 "dejándolos en la calle". Sin embargo, fuentes policiales han indicado a Europa Press que no se desalojó a nadie y que lo que se hizo fue "recordar" que no podían estar en dichas instalaciones e "invitar" a estas personas a dejar la terminal aeroportuaria.

Almeida ha reconocido que "no es situación adecuada que puedan estar en Barajas" pero que "no es menos cierto que ahora el aeropuerto no registra casi actividad". Ha insistido en la necesidad de que haya coordinación con el Ayuntamiento de la capital, sobre todo por la necesidad de tener que habilitar más recursos.

"Pedimos que se nos comunique con antelación para evitar posibles focos de contagio y situaciones de vulnerabilidad extrema. Que se valoren las actuaciones y se comunique al Ayuntamiento", ha añadido.