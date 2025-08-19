El Ayuntamiento de Tres Cantos pide "tranquilidad" a los vecinos tras el incendio en Colmenar Viejo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera teniente de alcalde de Tres Cantos, Sonia Lolo, ha pedido "tranquilidad" a los vecinos de la localidad tras el incendio en Colmenar Viejo, originado en la tarde de este lunes en las proximidades de un vertedero, zona muy cercana al lugar donde el fuego quemó 2.000 hectáreas la semana pasada.

"Después de los sufrido, volvemos a tener una columna de humo que desde Tres Cantos se veía cerca, pero desde el primer momento el Cecopi nos ha comunicado que están interviniendo y que ha sido una noche tranquila gracias al 112", ha señalado a los medios de comunicación desde el recinto ferial del municipio, que acoge el despliegue del Puesto de Mando Avanzado.

Lolo ha recalcado que el incendio de Colmenar Viejo "está estabilizado pero no se puede dar por controlado", pero ha insistido en transmitir "tranquilidad" a la ciudadanía de Tres Cantos y que desde el Puesto de Mando Avanzado "están a su disposición para lo que necesiten".

El incendio originado en la tarde de este lunes en las proximidades del vertedero de Colmenar Viejo ha sido perimetrado y estabilizado, aunque no controlado, y la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ha descendido a nivel 0.

Tras el vuelo de reconocimiento que ha realizado el helicóptero de coordinación de Bomberos a primera hora de este martes, se calcula que el fuego ha afectado a una superficie de 160 hectáreas, ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El incendio está perimetrado y no va a evolucionar, aunque todavía no está controlado porque hay puntos calientes en el interior. La parte más complicada es el flanco derecho porque es una zona de barrancos y subidas y bajadas del terreno.