Ayuntamiento, UCM y colegios mayores renuevan su campaña contra las novatadas y se mantiene la unidad móvil

Presentación de la campaña para prevenir novatadas del Ayuntamiento de Madrid

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Complutense (UCM) y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid han renovado su campaña contra las novatadas, al tiempo que se ubicará una unidad móvil, cercana a los colegios mayores y próxima a la Facultad de Educación, desde donde se atenderá cualquier queja vecinal y se canalizarán las solicitudes de información y las denuncias realizadas por los alumnos ante las novatadas.

El concejal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, ha presentado la renovación de la campaña de prevención contra las novatadas en el ámbito de Ciudad Universitaria, desde el Jardín Botánico Alfonso XIII de la avenida de la Complutense. Esta iniciativa se puso en marcha en septiembre de 2021 con carácter cuatrianual y ahora se renueva por el mismo periodo mediante un nuevo convenio.

Fanjul ha constatado en un comunicado que "las acciones de información, concienciación y vigilancia desarrolladas durante estos últimos cuatro años han favorecido un mejor clima de convivencia estudiantil, así como con los vecinos del entorno universitario, evitando, junto a las novatadas, otros comportamientos incívicos".

El lema de la campaña es 'Me sumo a un nuevo septiembre' y tiene como objetivo prevenir las novatadas en el ámbito de la Ciudad Universitaria y comportamientos como el botellón, los ruidos a horas indebidas, el deterioro del medioambiente urbano y otras conductas indeseadas.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo un operativo policial de la Unidad Integral de Distrito de Moncloa-Aravaca en el entorno de los colegios mayores y en las zonas verdes de sus alrededores para disuadir de comportamientos incívicos.

Incluye la unidad móvil mientras que la Policía Municipal estará en contacto con los directores de los colegios mayores para intercambiar información sobre los residentes que hayan realizado conductas sancionables o punibles, solicitando que se apliquen los reglamentos de régimen interno de dichos centros.

Como actuaciones de prevención, se organizarán charlas-coloquio y talleres informativos en los colegios mayores, impartidas por agentes tutores de Policía Municipal y educadores del Instituto de Adicciones del organismo público municipal Madrid Salud.

En esta campaña de concienciación, sensibilización y prevención de novatadas también se proyectarán vídeos con esta temática y se distribuirán folletos informativos entre los estudiantes universitarios, en los centros y en redes sociales.