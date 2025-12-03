El Ayuntamiento volverá a peatonalizar este domingo un tramo de Bravo Murillo coincidiendo con el puente de diciembre

Mapa de la peatonalización de la calle de Bravo Murillo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid volverá a peatonalizar este domingo un tramo de Bravo Murillo, en el distrito de Chamberí, coincidiendo con el puente de diciembre.

La decisión se toma tras "la buena acogida de la primera prueba piloto" del pasado 12 de octubre, ha informado el Consistorio en un comunicado, que volverá a cortar al tráfico los 450 metros de Bravo Murillo que discurren entre la plaza de Juan Zorrilla y las calles de José Abascal y Cea Bermúdez.

Se retoma esta iniciativa en el puente de diciembre, uno de los fines de semana del año con mayor afluencia en las calles de la capital. La peatonalización se llevará a cabo entre las 9 y las 20 horas.

Para minimizar el impacto de esta intervención, el Ayuntamiento plantea tres itinerarios alternativos para aquellas personas que este domingo se desplacen por esta zona en vehículo privado. Así, los vehículos que circulen por la calle de Bravo Murillo, al no poder continuar por esta vía en el tramo cortado, deberán girar a la derecha en la plaza de Juan Zorrilla, dirección avenida de Filipinas.

Aquellos que circulen por la calle de Ríos Rosas, al no poder girar a la izquierda por la calle de Bravo Murillo, tendrán que continuar recto en dirección a la avenida de Filipinas.

Finalmente, los vehículos que circulen por la avenida de Pablo Iglesias, al no poder incorporarse a la calle de Bravo Murillo desde la plaza de Juan Zorrilla, tendrán que girar a la derecha en dirección a la avenida de Filipinas.

También se verán afectadas tres líneas de EMT Madrid, la 3 (San Amaro-Puerta de Toledo), la 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas) y la 149 (Plaza de Castilla-Tribunal). Los autobuses de estas tres líneas, al llegar a la plaza de Juan Zorrilla, continuarán por la avenida de Filipinas hasta la calle de Galileo y, a continuación, desde esta vía, accederán a la calle de Cea Bermúdez.

Con el fin de garantizar el control de acceso y salida de los garajes que se encuentran en el tramo afectado y la salida de aquellos vehículos debidamente aparcados en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), habrá un dispositivo especial de Agentes de Movilidad desplegados en este entorno.

Esta iniciativa impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, a propuesta de la Comunidad de Madrid, se enmarca en los objetivos planteados en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Esta peatonalización fue planteada por la Comunidad de Madrid en el marco de su proyecto de Milla Canal, que transformará las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en Chamberí. El objetivo es "crear un espacio abierto y accesible, donde más de un kilómetro se dedique al deporte, la cultura y la vida social, favoreciendo el encuentro entre vecinos y el disfrute de actividades al aire libre".