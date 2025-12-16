Archivo - El concejal Ángel Niño - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ya evalúa el primer proyecto de la ordenanza Sandbox, un entorno controlado de pruebas para iniciativas innovadoras, como ha indicado el concejal delegado del área, Ángel Niño, en la comisión de Economía, Innovación y Hacienda.

Ha sido la concejala de Vox Arantxa Cabello la que se ha interesado por el estado de la ordenanza y, en concreto, por quién autoriza los proyectos. El subdirector del departamento, ha aclarado Niño. La edil echa en falta "definición" en la ordenanza para evitar la arbitrariedad.

Ángel Niño ha recordado en este punto que el sandbox es "un entorno controlado de pruebas que permite testar proyectos directamente en la ciudad con un objetivo claro, impulsar la innovación urbana, mejorar los servicios públicos y consolidar Madrid como referente internacional de innovación aplicada dentro de la ciudad en espacios públicos".

"Hablamos de un espacio real de experimentación donde empresas y entidades pueden probar soluciones en ámbitos como movilidad, sostenibilidad, energía, seguridad reduciendo barreras regulatorias", ha expuesto.

A lo largo de este año se ha puesto en marcha la arquitectura del sandbox creando el modelo de gobernanza y el comité de evaluación, con participación transversal de todas las áreas implicadas. También el procedimiento de autorización y los criterios técnicos de evaluación.

Fue el pasado 2 de octubre cuando se lanzó la primera convocatoria pública dirigida a entidades del sector público que actualmente ya se está evaluando el primer proyecto presentado en ese marco.

"Una de las características esenciales de esta ordenanza es que es una ordenanza abierta que, aunque articule convocatorias públicas, no tiene un plazo rígido ni ventanas cerradas para presentación de proyectos porque no es una declaración de instrucciones sino una herramienta", ha aclarado Niño.