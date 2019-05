Ayuso acude a una concentración para apoyar la Educación Especial, que también es "inclusiva"

Publicado 23/05/2019 14:08:40 CET

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este jueves a una concentración par apoyar la Educación Especial, que también es "inclusiva", frente a la izquierda "que quiere cerrar estos centros sin más".

La Federación de Enseñanza del sindicato USO se ha concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados, previo a entregar dentro cerca de 300.000 firmas contra el cierre de los centros de Educación Especial y para "apoyar y defender la importante labor educativa" de estos centros y "la destacada dedicación" de sus profesionales.

Díaz Ayuso ha reivindicado que está es la familia que eligen los padres cuyos hijos tienen "algún tipo de discapacidad". Según ha desgranado, en Madrid hay más de 60 centros que ayudan a estos chicos a tener "un tipo de educación especial", que al final de su etapa educativa es también "inclusiva".

Así, ha hecho hincapié en que en estos colegios a los niños se les enseña a "hacer la cama, a estar solos en casa, a moverse en transporte público", y, después, "a integrarse en la sociedad como los demás". Además, ha contado que muchos de estos centros "cooperan" con los colegios de la zona para hacer actividades conjuntas.

"No comprendemos que la izquierda quiera cerrar esos centros sin más. No logro comprenderlo, no sé los motivos pero una y otra vez lo están diciendo. Están en contra de este tipo de Educación", ha sostenido. Los padres están "muy preocupados" y las familias "muy dolidas ante esta amenaza".