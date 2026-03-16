Ayuso acusa al Gobierno de promover "nacionalizaciones masivas" y avisa de que habrá un "bloqueo" en servicios públicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). Con estos galardones el Ej - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de promover "nacionalizaciones masivas fuera de España" y ha avisado de que habrá un momento en el que los servicios públicos estarán "bloqueados".

Así lo ha expresado este lunes en su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid, donde ha aseverado que el Ejecutivo central pretende "reventar los servicios públicos a través de la mala gestión migratoria masiva".

"Y también a través de las nacionalizaciones masivas sobre lo que advierto que el Partido Popular de Madrid estará pendiente. No nos vamos a despistar y vamos a decir nombre a nombre, número a número cuántas personas están en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, porque el gobierno lo que está pretendiendo es reventarlos", ha subrayado.

Considera Ayuso que el Gobierno de España está haciendo "un efecto llamada para "reventarlo todo" y para llevar al país a una "campaña populista, que es lo que queda en el final de la legislatura". "Luego lo pagaremos las comunidades autónomas y aquellas que nos negamos o que simplemente decimos que esto es un abuso, nos tragaremos la pancarta", ha indicado.

En este sentido, la líder del PP de Madrid ha remarcado que la herencia que deja el Ejecutivo central es "tremenda" porque el proceso de ruptura "sigue" con el fin de que "toda la sociedad española pierda las ganas".

"El incentivo sigue a gran velocidad, la división social es inmensa, ahora mismo en cualquier orden de la vida, en cualquier familia y en cualquier lugar ya están los tuyos y los míos, algo que no habíamos visto antes", ha lamentado.

"SÁNCHEZ QUIERE QUE MADRID SEA SU CAJERO AUTOMÁTICO"

Asimismo, Ayuso ha enumerado a "los altos cargos que siguen desfilando por juzgados" y ha advertido de que "lo peor es la factura". "Desde que gobierna Sánchez, la inversión en España empieza a desplomarse porque no somos un país confiable a ojos de muchas personas, descontrol migratorio, falta de médicos o huelgas en todos los niveles", ha desgranado.

Por otro lado, la dirigente madrileña ha señalado que Sánchez quiere que la Comunidad de Madrid sea "su cajero automático" para "pagarle todos sus excesos y para pedirle perdón al nacionalismo catalán y al proceso catalán y vasco, que siguen a gran velocidad".

"Utilizan el dinero todas las comunidades autónomas para que le den las cuentas y a 12 comunidades autónomas que están gobernadas por gobiernos liberales, que bajamos impuestos y creamos puestos de trabajo", ha indicado.

Cree Ayuso que de aquí al final de la legislatura "van hacer política de adolescentes, pero al pueblo como si fuera bono". "Es así como Pedro Sánchez nos está tratando a todos. Y además, a través de una inmensa impunidad del todo vale", ha zanjado.